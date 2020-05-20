Зеленський про "плівки Єрмака": Я знаю, хто це зробив

Президент Володимир Зеленський заявив, що в справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину, і він знає, хто стоїть за цими записами.

Джерело: Зеленський під час великої пресконференції до річниці президентства

Пряма мова: "Для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи, я знаю для чого. Знаю, хто хотів шантажувати цими записами мене особисто, щоб я зняв Єрмака (голова Офісу президента -ред.). Я знаю, хто це зробив. Не готовий зараз говорити, тому що йде слідство. Але як би там слідство не закінчилося, у мене є повна відповідь".

Деталі: Зеленський зазначив, що в цій площині "частково є відповідь, чому він деяких людей звільняє". Президент називає "записи Єрмака" порожніми, тому що "ніхто ніяких грошей не брав і не взяв і немає нічого на відео", щодо жодної людини, яку ніби то мали просунути на посаду, призначень не було.

Пряма мова: "Не порожнім є те, для чого це зробили, ми розуміємо, хто має таку техніку (для прослуховування -ред.). Держава має техніку. Все це не порожнє. Це серйозні речі, прийде час і суспільство про це обов’язково дізнається.

І дуже цікаво, прослідкуйте, хто викладав, звідки воно йшло, хто перший оприлюднив у Facebook, в телеграм-каналах, і ви зрозумієте, хто співучасник… Як писав Конан Дойль.. трішечки дедукції підключіть і все буде нормально. А поки слідство йде, і про ці брудні речі більше говорити не буду".

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