Зеленський про "плівки Єрмака": Я знаю, хто це зробив
Президент Володимир Зеленський заявив, що в справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину, і він знає, хто стоїть за цими записами.
Джерело: Зеленський під час великої пресконференції до річниці президентства
Пряма мова: "Для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи, я знаю для чого. Знаю, хто хотів шантажувати цими записами мене особисто, щоб я зняв Єрмака (голова Офісу президента -ред.). Я знаю, хто це зробив. Не готовий зараз говорити, тому що йде слідство. Але як би там слідство не закінчилося, у мене є повна відповідь".
Деталі: Зеленський зазначив, що в цій площині "частково є відповідь, чому він деяких людей звільняє". Президент називає "записи Єрмака" порожніми, тому що "ніхто ніяких грошей не брав і не взяв і немає нічого на відео", щодо жодної людини, яку ніби то мали просунути на посаду, призначень не було.
Пряма мова: "Не порожнім є те, для чого це зробили, ми розуміємо, хто має таку техніку (для прослуховування -ред.). Держава має техніку. Все це не порожнє. Це серйозні речі, прийде час і суспільство про це обов’язково дізнається.
І дуже цікаво, прослідкуйте, хто викладав, звідки воно йшло, хто перший оприлюднив у Facebook, в телеграм-каналах, і ви зрозумієте, хто співучасник… Як писав Конан Дойль.. трішечки дедукції підключіть і все буде нормально. А поки слідство йде, і про ці брудні речі більше говорити не буду".
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Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
- Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса. Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.
- Сам Денис Єрмак заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.
- Фігурант плівок з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака Дмитро Штанько 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а інший фігурант Сергій Шумський є гласним позаштатним співробітником оперативного управління СБУ.
- Штанько також заявив, що загалом від людей, які претендували на якісь посади у державній владі, для Дениса Єрмака зібрали близько 100 тисяч доларів, а Андрію Єрмаку передавали 10 тисяч доларів.