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Зеленський про "плівки Єрмака": Я знаю, хто це зробив

Середа, 20 травня 2020, 13:14

Президент Володимир Зеленський заявив, що в справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину, і він знає, хто стоїть за цими записами.

Джерело: Зеленський під час великої пресконференції до річниці президентства

Пряма мова: "Для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи, я знаю для чого. Знаю, хто хотів шантажувати цими записами мене особисто, щоб я зняв Єрмака. Я знаю, хто це зробив. Не готовий зараз говорити, тому йщо йде слідство. Але чк би там слідство не закінчилося, у мене є повна відповідь".

Доповнюється..

Теми: ЗеленськийАндрій Єрмак


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