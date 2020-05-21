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Саакашвілі похвалив Венедіктову: Абсолютно відкрита до діалогу

Четвер, 21 травня 2020, 18:10
Саакашвілі похвалив Венедіктову: Абсолютно відкрита до діалогу

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі після зустрічі з генпрокурором України Іриною Венедиктової заявив, що вона абсолютно відкрита діалогу.

Джерело: Facebook-сторінка Саакашвілі

Пряма мова: "Вперше за історію прокуратури України генеральний прокурор зустрівся за круглим столом з представниками провідних бізнес-асоціацій, під час якої протягом двох годин відбулася дуже предметна і іноді жорстка розмова про незаконне втручання з боку правоохоронних органів в діяльність бізнесу.

Це дуже позитивна ініціатива і дуже добре, що Ірина Венедиктова абсолютно відкрита до такого діалогу. Сьогодні вона вела дуже відверту і конкретну розмова, без натяку на бюрократизм".

Деталі: Також на зустрічі були присутні члени парламенту.

 

Саакашвілі заявив, що домовився з Венедиктовою про створення департаменту захисту інвестицій, а також про те, що раз в два тижні будуть проводитися зустрічі робочої групи, які "покладуть край незаконному втручанню правоохоронців в економіку".

Відзначається, що зустріч була спільною ініціативою Нацради реформ і Офісу генерального прокуратура.

 
 

Що було раніше: 7 травня президент Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

14 травня Саакашвілі оголосив про набір "команди реформаторів" та розмістив у Facebook форму для участі в конкурсі.

Активну участь у діяльності Саакашілі бере Офіс президента. Зокрема, 15 травня глава Офісу президента Андрій Єрмак представив новопризначеного керівника Виконавчого комітету реформ послам країн великої сімки.

А 20 травня колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун повідомила, що їй телефонував Єрмак та запрошував приєднатися до ради реформ, яку очолює Саакашвілі.

Українська правда

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Теми: СаакашвіліВенедіктоваОфіс генпрокурора
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