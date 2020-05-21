Саакашвили похвалил Венедиктову: Абсолютно открыта к диалогу

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили после встречи с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой заявил, что она абсолютно открыта диалогу.

Источник: Facebook-страница Саакашвили

Прямая речь: "Впервые за историю прокуратуры Украины генеральный прокурор встретился за круглым столом с представителями ведущих бизнес-ассоциаций, во время которой в течение двух часов шел очень предметный и иногда жёсткий разговор о незаконном вмешательстве со стороны правоохранительных органов в деятельность бизнеса.

Это очень положительная инициатива и очень здорово, что Ирина Венедиктова абсолютно открыта к такому диалогу. Сегодня она вела очень откровенный и конкретный разговор, без намека на бюрократизм".

Детали: Также на встрече присутствовали члены парламента.

Саакашвили заявил, что договорился с Венедиктовой о создании департамента по защите инвестиций, а также о том, что раз в две недели будут проводиться встречи рабочей группы, которые "положат конец незаконному вмешательству правоохранителей в экономику".

Отмечается, что встреча была инициативой Национальной рады реформ и Офиса генерального прокуратура.

Что было раньше: 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

14 мая Саакашвили объявил, что набирает "команду реформаторов" и разместил в Facebook форму для участия в конкурсе.

Активное участие в деятельности Саакашили берет Офис президента. В частности, 15 мая глава Офиса президента Андрей Ермак представил нового руководителя Исполнительного комитета реформ послам стран большой семерки.

А 20 мая бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что ей звонил Ермак и приглашал присоединиться к совету реформ, который возглавляет Саакашвили.