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Саакашвили похвалил Венедиктову: Абсолютно открыта к диалогу

Четверг, 21 мая 2020, 18:10

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили после встречи с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой заявил, что она абсолютно открыта диалогу.

Источник: Facebook-страница Саакашвили

Прямая речь: "Впервые за историю прокуратуры Украины генеральный прокурор встретился за круглым столом с представителями ведущих бизнес-ассоциаций, во время которой в течение двух часов шел очень предметный и иногда жёсткий разговор о незаконном вмешательстве со стороны правоохранительных органов в деятельность бизнеса.

Это очень положительная инициатива и очень здорово, что Ирина Венедиктова абсолютно открыта к такому диалогу. Сегодня она вела очень откровенный и конкретный разговор, без намека на бюрократизм".

Детали: Также на встрече присутствовали члены парламента.

 

Саакашвили заявил, что договорился с Венедиктовой о создании департамента по защите инвестиций, а также о том, что раз в две недели будут проводиться встречи рабочей группы, которые "положат конец незаконному вмешательству правоохранителей в экономику".

Отмечается, что встреча была инициативой Национальной рады реформ и Офиса генерального прокуратура.

 
 

Украинская правда
Темы: СаакашвилиВенедиктоваОфис генпрокурора


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