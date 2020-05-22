З Альперіна зняли зобов’язання, бо суддя повірив на слово його адвокату – ЦПК

У Центрі протидії корупції заявили, що з "короля контрабанди" Вадима Альперіна зняли електронний браслет, тому що суддя ВАКС Сергій Мойсак повірив на слово адвокату Андрію Федуру.

Джерело: Центр протидії корупції

Дослівно: "Адвокат Альперіна бреше про те, чому з "короля контрабанди" зняли електронний браслет. За його словами, обов'язки скасували, бо коли Апеляційна палата ВАКС ще місяць тому стягувала з "короля" 35 млн грн застави, не поклала на нього заново ці обов'язки".

Деталі: У ЦПК відзначають, що позиція Федура неправдива, а суддя Мойсак "вчергове зганьбив Вищий антикорупційний суд".

Зокрема, 16 квітня Апеляційна палата ВАКС вирішувала лише два питання: про стягнення частини застави і збільшення її розміру, а питання про чинність обов’язків Альперіна до 21 травня не розглядалося.

Крім того, всі зобов’язання Альперіна діяли до 23 травня, а подовжив їх до того сам суддя Мойсак.

Дослівно: "Зі слів Федура, учора суддя Мойсак чомусь повірив на слова адвокату, що обов'язки не діють з 16 квітня, бо апеляція їх не встановила".

У ЦПК також додали, що, якщо пан Федур каже правду і апеляція не встановила обов'язки 16 квітня, то чому Альперін того ж дня не зняв браслет, а чекав 21 травня?

Центр припускає, що слова Федура – неправда.

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