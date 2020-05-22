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З Альперіна зняли зобов’язання, бо суддя повірив на слово його адвокату – ЦПК

П'ятниця, 22 травня 2020, 18:22

У Центрі протидії корупції заявили, що з "короля контрабанди" Вадима Альперіна зняли електронний браслет, тому що суддя ВАКС Сергій Мойсак повірив на слово адвокату Андрію Федуру.

Джерело: Центр протидії корупції

Дослівно: "Адвокат Альперіна бреше про те, чому з "короля контрабанди" зняли електронний браслет. За його словами, обов'язки скасували, бо коли Апеляційна палата ВАКС ще місяць тому стягувала з "короля" 35 млн грн застави, не поклала на нього заново ці обов'язки".

Деталі: У ЦПК відзначають, що позиція Федура неправдива, а суддя Мойсак "вчергове зганьбив Вищий антикорупційний суд".

Зокрема, 16 квітня Апеляційна палата ВАКС вирішувала лише два питання: про стягнення частини застави і збільшення її розміру, а питання про чинність обов’язків Альперіна до 21 травня не розглядалося.

Крім того, всі зобов’язання Альперіна діяли до 23 травня, а подовжив їх до того сам суддя Мойсак.

Дослівно: "Зі слів Федура, учора суддя Мойсак чомусь повірив на слова адвокату, що обов'язки не діють з 16 квітня, бо апеляція їх не встановила".

У ЦПК також додали, що, якщо пан Федур каже правду і апеляція не встановила обов'язки 16 квітня, то чому Альперін того ж дня не зняв браслет, а чекав 21 травня?

Центр припускає, що слова Федура – неправда.

Знати більше: Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна

Нагадаємо:

  • 16 квітня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула з "короля контрабанди" лише 35 млн замість, тобто половину застави. А розмір нової застави збільшили до 76 млн грн.
  • 26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.
  • 27 листопада НАБУ затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.
  • 28 листопада Альперіну оголосили підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем"). 
  • Тоді, в листопаді 2019 року, президент України Володимир Зеленський назвав Альперіна "одним із хрещених батьків контрабанди" і пообіцяв "цінний подарунок" тим, хто допоможе його спіймати.

Теми: Антикорупційний судАнтикорупційна прокуратурасудЦПК


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