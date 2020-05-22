С Альперина сняли обязательства, потому что судья поверил на слово его адвокату – ЦПК

В Центре противодействия коррупции заявили, что с "короля контрабанды" Вадима Альперина сняли электронный браслет, так как судья ВАКС Сергей Мойсак поверил на слово адвокату Андрею Федуру.

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно: "Адвокат Альперина врет о том, почему с "короля контрабанды" сняли электронный браслет. По его словам, обязанности отменили, потому что когда Апелляционная палата ВАКС еще месяц назад взимала с "короля" 35 млн грн залога, не положила на него заново эти обязанности".

Детали: В ЦПК отмечают, что позиция Федура ложная, а судья Мойсак "снова опозорил Высший антикоррупционный суд".

В частности, 16 апреля Апелляционная палата ВАКС решала только два вопроса: о взыскании части залога и увеличения ее размера, а вопрос о действии обязанностей Альперина до 21 мая не рассматривался.

Кроме того, все обязательства Альперина действовали до 23 мая, а продливал их до этого сам судья Мойсак.

Дословно: "По словам Федура, вчера судья Мойсак почему-то поверил словам адвоката, что обязанности не действуют с 16 апреля, поскольку апелляция их не установила".

В ЦПК также добавили, что, если господин Федур говорит правду и апелляция не установила обязанности 16 апреля, то почему Альперин того же дня не снял браслет, а ждал 21 мая?

Центр предполагает, что слова Федура – неправда.

Узнать больше: Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина

Напомним: