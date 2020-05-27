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Венедіктова – САП: Покажіть конкретні вироки корупцінерам

Середа, 27 травня 2020, 10:54
Фото УП

Генпрокурор Ірина Венедіктова просить Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру показати конкретні результати її роботи.

Джерело: Венедіктова у Facebook у відповідь на відкритий лист САП

Пряма мова: "Шановні колеги – прокурори САП! Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам у 2019-2020 роках, за які вам не соромно, якими ви можете пишатися, чи хоча б за 5 років вашого існування. Цього буде достатньо. І покажіть цей результат зараз".

Деталі: Венедіктова додала, що не потрібно виправдань, пояснень, посилань на поважні причини, бо "оцінку роботи прокурора дає суд".

Передісторія:

  • 26 травня Венедіктова опублікувала відео, де звинуватила керівництво й прокурорів САП у неналежному виконанні службових обов‘язків.
  • Зокрема, Венедіктова згадала провальну справу щодо нинішнього нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьміна, що стосується самовільного захоплення земельної ділянки в Пущі Водиці ще у 2009 році, провадження щодо розкрадання коштів на виконанні державного оборонного замовлення, справу щодо народного депутата Валерія Іщенка, якого з жовтня 2019 року підозрюють у заволодінні 93 мільйонами гривень "Укрзалізниці" та інші справи щодо топ-посадовців.
  • Генпрокурор назвала ці приклади "ганебними випадками бездіяльності САП".
  • Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури у відповідь на це опублікували відкритий лист, де заявили, що категорично не згодні з твердженням генпрокурора.

Українська правда
Теми: ВенедіктоваОфіс генпрокурораАнтикорупційна прокуратура


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