Венедіктова – САП: Покажіть конкретні вироки корупцінерам

Генпрокурор Ірина Венедіктова просить Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру показати конкретні результати її роботи.



Джерело: Венедіктова у Facebook у відповідь на відкритий лист САП

Пряма мова: "Шановні колеги – прокурори САП! Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам у 2019-2020 роках, за які вам не соромно, якими ви можете пишатися, чи хоча б за 5 років вашого існування. Цього буде достатньо. І покажіть цей результат зараз".

Деталі: Венедіктова додала, що не потрібно виправдань, пояснень, посилань на поважні причини, бо "оцінку роботи прокурора дає суд".

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