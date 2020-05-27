Венедиктова – САП: Покажите конкретные приговоры корупцинерам

Генпрокурор Ирина Венедиктова просит Специализированную антикоррупционную прокуратуру показать конкретные результаты ее работы.

Источник: Венедиктова в Facebook в ответ на открытое письмо САП

Прямая речь: "Уважаемые коллеги – прокуроры САП! Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться, или хотя бы за 5 лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас".

Детали: Венедиктова добавила, что не нужно оправданий, объяснений, ссылок на уважительные причины, потому что "оценку работы прокурора дает суд".

Предыстория: