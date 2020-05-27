Венедиктова – САП: Покажите конкретные приговоры корупцинерам
Среда, 27 мая 2020, 10:54
Генпрокурор Ирина Венедиктова просит Специализированную антикоррупционную прокуратуру показать конкретные результаты ее работы.
Источник: Венедиктова в Facebook в ответ на открытое письмо САП
Прямая речь: "Уважаемые коллеги – прокуроры САП! Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться, или хотя бы за 5 лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас".
Детали: Венедиктова добавила, что не нужно оправданий, объяснений, ссылок на уважительные причины, потому что "оценку работы прокурора дает суд".
Предыстория:
- 26 мая Венедиктова опубликовала видео, где обвинила руководство и прокуроров САП в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
- В частности, Венедиктова вспомнила провальное дело в отношении нынешнего нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьмина, что касается самовольного захвата земельного участка в Пуще Водице еще в 2009 году, производства о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа, дело в отношении народного депутата Ярослава Дубневича, которого с октября 2019 года подозревают в завладении 93 миллионами гривен "Укрзализныци" и другие дела относительно топ-чиновников.
- Генпрокурор назвала эти примеры "позорными случаями бездействия САП".
- Прокуроры САП в ответ на это опубликовали открытое письмо, где заявили, что категорически не согласны с утверждением генпрокурора.
Украинская правда