Все разделы
Укр / Рус

Венедиктова – САП: Покажите конкретные приговоры корупцинерам

Среда, 27 мая 2020, 10:54
Фото УП

Генпрокурор Ирина Венедиктова просит Специализированную антикоррупционную прокуратуру показать конкретные результаты ее работы.

Источник: Венедиктова в Facebook в ответ на открытое письмо САП

Прямая речь: "Уважаемые коллеги – прокуроры САП! Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться, или хотя бы за 5 лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас".

Детали: Венедиктова добавила, что не нужно оправданий, объяснений, ссылок на уважительные причины, потому что "оценку работы прокурора дает суд".

Предыстория: 

  • 26 мая Венедиктова опубликовала видео, где обвинила руководство и прокуроров САП в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
  • В частности, Венедиктова вспомнила провальное дело в отношении нынешнего нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьмина, что касается самовольного захвата земельного участка в Пуще Водице еще в 2009 году, производства о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа, дело в отношении народного депутата Валерия Ищенко, которого с октября 2019 года подозревают в завладении 93 миллионами гривен "Укрзализныци" и другие дела относительно топ-чиновников.
  • Генпрокурор назвала эти примеры "позорными случаями бездействия САП".
  • Прокуроры САП в ответ на это опубликовали открытое письмо, где заявили, что категорически не согласны с утверждением генпрокурора.

Украинская правда
Темы: ВенедиктоваОфис генпрокурораАнтикоррупционная прокуратура


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине задержали 4 иностранных киллеров: пытались убить главаря наркокартеля

Позитивная динамика COVID-19: новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших

Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов

ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса

Прокуроры САП ответили на обвинения Венедиктовой

Российские наемники убили военнослужащего ВСУ

Все главные новости...
Венедиктова
Прокуроры САП ответили на обвинения Венедиктовой
Холодницкий: САП готовит опровержение по каждой секунде видео Венедиктовой
Венедиктова обвиняет САП в бездействии и обещает отреагировать
Последние новости
11:14
В Минздраве рассказали, как будут обеспечивать лекарственными средствами на 2020 год
11:01
Премьер-лига по-новому: до 200 человек на стадионе и без зрителей
11:00
Треть малых предпринимателей потеряли более 50% доходов – опрос
10:54
Венедиктова – САП: Покажите конкретные приговоры корупцинерам
10:53
видеоИстребители РФ в третий раз за два месяца совершили опасный перехват самолета США
10:47
В Украине заработали железнодорожные кассы на вокзалах
10:41
В Украине задержали 4 иностранных киллеров: пытались убить главаря наркокартеля
10:37
Квоты на импорт удобрений: фермеры возмущены, у Фирташа заявляют о "здоровом протекционизме"
10:36
Google планирует открывать свои офисы в июле
10:35
"Какой-то карлик из Украины": Шредер обозвал украинского посла
Все новости...