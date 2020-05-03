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Мер Черкас впевнений, що йому погрожував заступник Єрмака

Неділя, 3 травня 2020, 02:23

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко впевнений, що повідомлення із погрозами йому надсилав заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов. 

Джерело: інтерв'ю Бондаренка "Українській правді"

Пряма мова: "А щодо пана Трофімова, ми з ним гарно знайомі, у нас є багато спільних знайомих. Я скажу так: це зрозуміло, що це був він".

Деталі: Мер стверджує, що раніше допомагав команді президента за проханням Трофімова. 

"Коли пан Трофімов представляв першого губернатора після президентства Зеленського, він просив мене допомагати йому, я допомагав". 

Окрім того, Бондаренко також допомагав Зеленському під час другого туру виборів. 

"Це ж не написав чомусь пан Єрмак, пан Тимошенко чи Іванов, Петров. Це написала людина, яка мене знає". 

За словами Бондаренка, коли він отримав повідомлення від людини, яка представилась Трофімовим, то біля нього поруч були декілька людей. 

Мер також розповів, що після того як історія із листування стала публічною, то "наші спільні знайомі зателефонували мені зранку і сказали: "Там істерика в Офісі президента".

Він також порадив особисто запитати у Трофімова, чи знайомий той із мером Черкас. "Давайте я скажу так: у нас дуже багато спільних знайомих, починаючи від керівників штабу на президентських виборах в Черкаській області і так далі. Я готовий надати правоохоронним органам свій телефон – нехай розбираються", – підсумував Бондаренко.

Що передувало: На скріншоті, який опублікував у Facebook мер Черкас Анатолій Бондаренко, людина, підписана як перший заступник голови Офісу президента України Сергій Трофімов нібито погрожує очільнику міста через раннє зняття карантинних обмежень. В ОП заявили, що Трофімов з Бондаренком не спілкувався.

Передісторія:

  • Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
  • У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією, а президент Володимир Зеленський - юридичними наслідками
  • Сам Бондаренко заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться. Пізніше він оприлюднив повістку на допит. 

Українська правда
Теми: Черкасимісцева владаОфіс президентакарантин


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