Черкаська облдержадміністрація підготувала позов з вимогою скасувати рішення Черкаського міськвиконкому щодо послаблення карантину в обласному центрі.

Джерело: повідомлення пресслужби Черкаської ОДА

Дослівно: "Черкаська обласна державна адміністрація підготувала позов до Черкаського окружного адміністративного суду про скасування рішення Черкаського міськвиконкому щодо послаблення карантину на території м. Черкаси".

Деталі: Окрім скасування послаблення карантину, ОДА також вимагає призупинити дію рішення міськвиконкому до розгляду справи по суті. Це потрібно, стверджують в ОДА, для того, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу.

В ОДА вважають, що рішення міської влади суперечить рішенню Кабміну №211 від 11 березня, яким на території країні було запроваджено карантин.

Вказується, що рішення міськвиконкому також суперечить постанові Головного державного санітарного лікаря, в якій встановлюються вимоги до роботи продовольчих ринків.

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