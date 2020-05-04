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Черкаська ОДА просить суд скасувати послаблення карантину в Черкасах

Понеділок, 4 травня 2020, 00:57
Черкаська ОДА просить суд скасувати послаблення карантину в Черкасах

Черкаська облдержадміністрація підготувала позов з вимогою скасувати рішення Черкаського міськвиконкому щодо послаблення карантину в обласному центрі. 

Джерело: повідомлення пресслужби Черкаської ОДА

Дослівно: "Черкаська обласна державна адміністрація підготувала позов до Черкаського окружного адміністративного суду про скасування рішення Черкаського міськвиконкому щодо послаблення карантину на території м. Черкаси".

Деталі: Окрім скасування послаблення карантину, ОДА також вимагає призупинити дію рішення міськвиконкому до розгляду справи по суті. Це потрібно, стверджують в ОДА, для того, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу. 

В ОДА вважають, що рішення міської влади суперечить рішенню Кабміну №211 від 11 березня, яким на території країні було запроваджено карантин.

Вказується, що рішення міськвиконкому також суперечить постанові Головного державного санітарного лікаря, в якій встановлюються вимоги до роботи продовольчих ринків. 

Читати більше: Мер Черкас Бондаренко: За час карантину мери зміцнили свої позиції. Центральна влада їх боїться

Передісторія:

  • Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
  • У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
  • Мер Черкас Анатолій Бондаренко в свою чергу заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться. На що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив Бондаренку жорсткою реакцією.
  • Пізніше Бондаренко розмістив на своїй сторінці в соцмережі скріншот погроз нібито від Сергія Трофімова. Останній заперечив, що погрожував міському голові. 
  • Також мер звернувся до президента України Володимира Зеленського, він нагадав очільнику держави про корупційні скандали навколо оточення глави держави й застеріг від тиску на місто.

Українська правда

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Теми: Черкасикарантинмісцева владасуд
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