Єврокомісія мобілізує мільярд євро на розробку вакцини проти коронавірусу

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок пообіцяла, що ЄС виділить 1 млрд євро на фінансування міжнародних зусиль по розробці вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила, відкриваючи міжнародну донорську онлайн-конференцію для збору коштів на пошук вакцини.

Оголошуючи про рішення, фон дер Ляєн сказала, що світові доведеться жити з вірусом, поки не буде розроблена вакцина.

Під час свого виступу Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш підкреслив, що вакцина та інші методи лікування COVID-19 повинні бути доступними для людей у всьому світі.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель і лідери ще трьох європейських країн підтримали заклик Єврокомісії зібрати 7,5 мільярда євро на розробку загальнодоступної вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2.

Єврокомісія скликала на 4 травня міжнародну донорську конференцію в режимі онлайн, щоб зібрати кошти на діагностику, запобігання і лікування COVID-19. Головною метою ініціативи є розробка загальнодоступної вакцини.