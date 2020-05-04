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Єврокомісія мобілізує мільярд євро на розробку вакцини проти коронавірусу

Понеділок, 4 травня 2020, 18:05

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок пообіцяла, що ЄС виділить 1 млрд євро на фінансування міжнародних зусиль по розробці вакцини від коронавірусу. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила, відкриваючи міжнародну донорську онлайн-конференцію для збору коштів на пошук вакцини.

Оголошуючи про рішення, фон дер Ляєн сказала, що світові доведеться жити з вірусом, поки не буде розроблена вакцина.

Під час свого виступу Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш підкреслив, що вакцина та інші методи лікування COVID-19 повинні бути доступними для людей у всьому світі.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель і лідери ще трьох європейських країн підтримали заклик Єврокомісії зібрати 7,5 мільярда євро на розробку загальнодоступної вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2.

Єврокомісія скликала на 4 травня міжнародну донорську конференцію в режимі онлайн, щоб зібрати кошти на діагностику, запобігання і лікування COVID-19. Головною метою ініціативи є розробка загальнодоступної вакцини.



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