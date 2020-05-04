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Єрмак каже, що Офіс Зеленського не ініціатор звільнення Ситника

Понеділок, 4 травня 2020, 22:59

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наполягає, що від Офісу Володимира Зеленського не виходить жодних ініціатив зі зміни директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Джерело: виступ Єрмака на онлайн-зустрічі, організованій американським Atlantic Council, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова Єрмака: "З боку Офісу президента жодних ініціатив з цього приводу не було. Нам багато задавали питань про це минулого тижня. Знаю, що були якісь розмови і консультації, навіть починався збір підписів у парламенті. Але поки що мені невідомо, щоб будь-який законопроект з цього приводу був внесений до порядку денного парламенту".

Деталі: Єрмак зазначив, що Офіс президента завжди підтримує незалежність НАБУ і вважає бюро важливим органом.

Передісторія:

  • 28 квітня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам підтримати законопроєкт, який дозволить звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
  • Наприкінці грудня 2019 року стало відомо про рішення апеляційного суду, внаслідок якого Ситник потрапив до "реєстру корупціонерів". 
  • Керівника НАБУ звинуватили в отриманні подарунку у вигляді 25 тисяч гривень (тисячі доларів) за 6 днів відпочинку на базі відпочинку в селі Рівненської області.
  • Закон "Про державну службу" визначає, що чиновника можливо звільнити за правопорушення, пов’язане з корупцією, лише коли суд визначить такому чиновнику покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади. Таке покарання до Ситника не застосовувалося.

Теми: ЗеленськийСитникНАБУ


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