Єрмак каже, що Офіс Зеленського не ініціатор звільнення Ситника

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наполягає, що від Офісу Володимира Зеленського не виходить жодних ініціатив зі зміни директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Джерело: виступ Єрмака на онлайн-зустрічі, організованій американським Atlantic Council, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова Єрмака: "З боку Офісу президента жодних ініціатив з цього приводу не було. Нам багато задавали питань про це минулого тижня. Знаю, що були якісь розмови і консультації, навіть починався збір підписів у парламенті. Але поки що мені невідомо, щоб будь-який законопроект з цього приводу був внесений до порядку денного парламенту".

Деталі: Єрмак зазначив, що Офіс президента завжди підтримує незалежність НАБУ і вважає бюро важливим органом.

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