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Єрмак каже, що Офіс Зеленського не ініціатор звільнення Ситника

Понеділок, 4 травня 2020, 22:59
Єрмак каже, що Офіс Зеленського не ініціатор звільнення Ситника

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наполягає, що від Офісу Володимира Зеленського не виходить жодних ініціатив зі зміни директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Джерело: виступ Єрмака на онлайн-зустрічі, організованій американським Atlantic Council, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова Єрмака: "З боку Офісу президента жодних ініціатив з цього приводу не було. Нам багато задавали питань про це минулого тижня. Знаю, що були якісь розмови і консультації, навіть починався збір підписів у парламенті. Але поки що мені невідомо, щоб будь-який законопроект з цього приводу був внесений до порядку денного парламенту".

Деталі: Єрмак зазначив, що Офіс президента завжди підтримує незалежність НАБУ і вважає бюро важливим органом.

Передісторія:

  • 28 квітня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам підтримати законопроєкт, який дозволить звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
  • Наприкінці грудня 2019 року стало відомо про рішення апеляційного суду, внаслідок якого Ситник потрапив до "реєстру корупціонерів". 
  • Керівника НАБУ звинуватили в отриманні подарунку у вигляді 25 тисяч гривень (тисячі доларів) за 6 днів відпочинку на базі відпочинку в селі Рівненської області.
  • Закон "Про державну службу" визначає, що чиновника можливо звільнити за правопорушення, пов’язане з корупцією, лише коли суд визначить такому чиновнику покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади. Таке покарання до Ситника не застосовувалося.

Теми: ЗеленськийСитникНАБУ
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