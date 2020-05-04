Ермак говорит, что Офис Зеленского не инициирует увольнение Сытника
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак настаивает, что от Офиса Владимира Зеленского не исходит никаких инициатив по смене директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
Источник: выступление Ермака на онлайн-встречи, организованной американским Atlantic Council, которую цитирует "Интерфакс-Украина".
Прямая речь Ермака: "Со стороны Офиса президента никаких инициатив по этому поводу не было. Нам много задавали вопросов об этом на прошлой неделе. Знаю, что были какие-то разговоры и консультации, даже начинался сбор подписей в парламенте. Но пока мне неизвестно, чтобы какой-то законопроект по этому поводу был внесен в повестку дня парламента".
Детали Ермак отметил, что Офис президента всегда поддерживает независимость НАБУ и считает бюро важным органом.
Предыстория:
- 28 апреля комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который позволит освободить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
- В конце декабря 2019 стало известно о решении апелляционного суда, в результате которого Сытник попал в "реестр коррупционеров".
- Руководителя НАБУ обвинили в получении подарка в виде 25 тысяч гривен (тысячи долларов) за 6 дней отдыха на базе отдыха в селе Ровенской области.
- Закон "О государственной службе" определяет, что чиновник может уволить за правонарушение, связанное с коррупцией, только когда суд определит таком чиновнику наказание в виде лишения права занимать определенные должности. Такое наказание до Сытника не применялось.