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Ермак говорит, что Офис Зеленского не инициирует увольнение Сытника

Понедельник, 4 мая 2020, 22:59

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак настаивает, что от Офиса Владимира Зеленского не исходит никаких инициатив по смене директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Источник: выступление Ермака на онлайн-встречи, организованной американским Atlantic Council, которую цитирует "Интерфакс-Украина".

Прямая речь Ермака: "Со стороны Офиса президента никаких инициатив по этому поводу не было. Нам много задавали вопросов об этом на прошлой неделе. Знаю, что были какие-то разговоры и консультации, даже начинался сбор подписей в парламенте. Но пока мне неизвестно, чтобы какой-то законопроект по этому поводу был внесен в повестку дня парламента".

Детали Ермак отметил, что Офис президента всегда поддерживает независимость НАБУ и считает бюро важным органом.

Предыстория:

  • 28 апреля комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который позволит освободить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
  • В конце декабря 2019 стало известно о решении апелляционного суда, в результате которого Сытник попал в "реестр коррупционеров".
  • Руководителя НАБУ обвинили в получении подарка в виде 25 тысяч гривен (тысячи долларов) за 6 дней отдыха на базе отдыха в селе Ровенской области.
  • Закон "О государственной службе" определяет, что чиновник может уволить за правонарушение, связанное с коррупцией, только когда суд определит таком чиновнику наказание в виде лишения права занимать определенные должности. Такое наказание до Сытника не применялось.

Темы: ЗеленскийСытникНАБУ


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