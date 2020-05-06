Усі розділи
Укр / Рус

Колективного імунітету до коронавірусу в Чехії майже немає – дослідження

Середа, 6 травня 2020, 10:58

Колективний імунітет до нового коронавірусу дуже повільно з'являється в Чеській Республіці і, ймовірно, охоплює не більше 3% населення.

Такі дані представило Міністерство охорони здоров'я Чехії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Попередні дані отримані в результаті масового тестування на антитіла, яке почалося у квітні.

Навіть у найбільш населених районах імунітет не досягає 5% від числа протестованих, в Празі і Брно показник склав менше 0,6 відсотка.

"Позитивність антитіл варіюється від 0% до 3%, залежно від місця розташування", - сказав директор Інституту інформації та статистики охорони здоров'я Ладіслав Душек.

За його словами, це є наслідком того, що "ми дуже швидко натиснули на гальма".

"Головний висновок дослідження полягає в тому, що ступінь імунізації чеського суспільства дуже низька. Вона становить близько тисячі одиниць", - сказав міністр охорони здоров'я Адам Войтех.

За попередніми оцінками, від 27% до 38% людей з коронавірусом взагалі не мають симптомів.

За словами міністра, немає підстав змінювати встановлений план виходу з карантину, але необхідно захищати групи ризику. Він вважає, що необхідно зосередитися на локальних спалахах. "У нас більше немає загальних проблем, але ми повинні вирішувати їх локально", - додав Войтех.

З початку епідемії в Чехії підтвердили 7896 випадків зараження. За останню добу було 77 нових випадків захворювання, що є найбільшим показником за останні п'ять днів.

Число людей, які вилікувалися від коронавірусу в Чеській Республіці, становить 4006 осіб. Кількість смертей збільшилася на три до 257 з вечора вівторка.

Теми: коронавірусЧехія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні за добу майже пів тисячі нових хворих на коронавірус, 11 померли

Шанси уряду Шмигаля отримати імунітет на рік "наближаються до нуля" – нардеп

На Львівщині рекордна кількість хворих на COVID-19: найбільше за весь карантин

Формування Російської Федерації обстріляли ділянку розведення

МОЗ дозволив випробовувати препарат від COVID-19 у 5 лікарнях

"Слуги народу" просять КС роз'яснити, що таке "гідні умови життя" людини

Усі головні новини...
коронавірус
В Україну хочуть заманити туристів із Китаю
"Нафтогаз" каже, що заплатив за медвантаж з Китаю пів мільярда гривень
Радник уряду Британії у боротьбі з коронавірусом пішов з посади через порушення самоізоляції
Останні новини
10:58
Колективного імунітету до коронавірусу в Чехії майже немає – дослідження
10:55
Чи зможуть важкохворі пацієнти отримати ліки в 2020 році. Пояснює МОЗ
10:54
Стало відомо, коли розглянуть скорочену таблицю до "антиколомойського" законопроєкту
10:49
В Україну хочуть заманити туристів із Китаю
10:43
"Нафтогаз" каже, що заплатив за медвантаж з Китаю пів мільярда гривень
10:35
Радник уряду Британії у боротьбі з коронавірусом пішов з посади через порушення самоізоляції
10:29
За час пандемії в ЗСУ коронавірус подолали 49 людей, хворіють – 30
10:22
Ціна на нафту Brent знову перетнула позначку в 30 доларів
10:19
Глава наглядової ради центру "Бабин Яр" звернувся до Зеленського
10:13
Чехія ініціює переговори з РФ: зняти напруженість через знесений пам’ятник
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!