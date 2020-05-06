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Колективного імунітету до коронавірусу в Чехії майже немає – дослідження

Середа, 6 травня 2020, 10:58

Колективний імунітет до нового коронавірусу дуже повільно з'являється в Чеській Республіці і, ймовірно, охоплює не більше 3% населення.

Такі дані представило Міністерство охорони здоров'я Чехії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Попередні дані отримані в результаті масового тестування на антитіла, яке почалося у квітні.

Навіть у найбільш населених районах імунітет не досягає 5% від числа протестованих, в Празі і Брно показник склав менше 0,6 відсотка.

"Позитивність антитіл варіюється від 0% до 3%, залежно від місця розташування", - сказав директор Інституту інформації та статистики охорони здоров'я Ладіслав Душек.

За його словами, це є наслідком того, що "ми дуже швидко натиснули на гальма".

"Головний висновок дослідження полягає в тому, що ступінь імунізації чеського суспільства дуже низька. Вона становить близько тисячі одиниць", - сказав міністр охорони здоров'я Адам Войтех.

За попередніми оцінками, від 27% до 38% людей з коронавірусом взагалі не мають симптомів.

За словами міністра, немає підстав змінювати встановлений план виходу з карантину, але необхідно захищати групи ризику. Він вважає, що необхідно зосередитися на локальних спалахах. "У нас більше немає загальних проблем, але ми повинні вирішувати їх локально", - додав Войтех.

З початку епідемії в Чехії підтвердили 7896 випадків зараження. За останню добу було 77 нових випадків захворювання, що є найбільшим показником за останні п'ять днів.

Число людей, які вилікувалися від коронавірусу в Чеській Республіці, становить 4006 осіб. Кількість смертей збільшилася на три до 257 з вечора вівторка.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЧехія
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