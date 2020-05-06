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Морські прикордонники ООС провели навчання зі стрільбами в Азовському морі

Середа, 6 травня 2020, 15:21
Морські прикордонники ООС провели навчання зі стрільбами в Азовському морі

В рамках відпрацювання елементів протидесантної оборони узбережжя Азовського моря корабельно-катерна тактична група спільно з катерами ВМС ЗС України провели бойові навчання.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Зазначається, що бойові одиниці, що входять до складу Об’єднаних Сил, відпрацьовували злагодженість дій, спільне маневрування та ізолювання завданого району. Проведено цілий комплекс артилерійських стрільб із знищення надводних та берегових цілей, розстріл плавучої міни, а також відпрацьована вогнева підтримка берегових підрозділів.

Морські прикордонники також провели тренування із боротьби за живучість та рятування людини, що впала за борт, із наданням первинної медичної допомоги.

Всі елементи навчань відпрацювали без відриву від прикордонного контролю за надводною обстановкою в зоні відповідальності.

 
 

Українська правда
Теми: Прикордонна службаООСфлотармія
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