Посли G7 нагадали Україні про важливість співпраці з МВФ

Посли країн "Великої сімки" у розмові зі спікером Верховної Ради України нагадали про важливість нової програми з МВФ.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення розмістили у Twitter Групи підтримки послів G7 в Україні за підсумками зустрічі.

Під час зустрічі послів країн "Великої сімки" зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, посли наголосили на важливості для України продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

During a meeting with Rada Chairman Dmytro Razumkov, the G7 Ambassadors noted the importance of securing a new IMF program and of continuing to move forward on legislation in support of reforms that will strengthen Ukraine’s economy and democracy.