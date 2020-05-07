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Посли G7 нагадали Україні про важливість співпраці з МВФ

Четвер, 7 травня 2020, 21:38

Посли країн "Великої сімки" у розмові зі спікером Верховної Ради України нагадали про важливість нової програми з МВФ.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення розмістили у Twitter Групи підтримки послів G7 в Україні за підсумками зустрічі.

Під час зустрічі послів країн "Великої сімки" зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, посли наголосили на важливості для України продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Під час зустрічі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 відзначили важливість забезпечення нової програми МВФ та подальшого просування вперед щодо законодавства на підтримку реформ, які зміцнять економіку та демократію України", - йдеться у повідомленні.

Теми: УкраїнаМВФG7економіка


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