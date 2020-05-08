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У Німеччині з початку епідемії одужали 140 тисяч інфікованих коронавірусом

П'ятниця, 8 травня 2020, 08:48

У Німеччині з початку епідемії понад 140 тисяч осіб одужали після інфікування коронавірусом.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

За останню добу 1800 осіб вилікувалися від коронавірусу, загальна кількість складає 141 700 осіб.

У країні за 24 години підтверджено 1208 нових випадків захворювання, тоді як вчора повідомлялося про 1286 випадків.

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії зросла до 167 300 осіб.

Також повідомляється, що кількість померлих серед інфікованих за добу склала 147, тоді як днем раніше було 123 померлих. З початку епідемії загалом померли 7266 осіб.

Нагадаємо, федеральний уряд і землі у Німеччині домовилися продовжити обмеження на соціальні контакти до 5 червня, але з пом’якшеннями

Дійсне дотепер обмеження на торгівлю на площі до 800 квадратних метрів скасовується. Магазини зобов'язані вживати гігієнічні заходи і не допускати виникнення черг. 

Водночас рішення щодо ослаблення заходів, як і раніше, ухвалюватиме влада федеральних земель - тому у місцях спалах інфекції можуть діяти більш суворі правила. 

Теми: Німеччинакоронавірус


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