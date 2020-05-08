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Фальшива тривога: зараження коронавірусом в уряді Фінляндії не підтвердилось

П'ятниця, 8 травня 2020, 15:59

Побоювання, пов'язані з можливим ризиком зараження членів уряду Фінляндії коронавірусів, не підтвердилися. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle

Тест людини, у якої підозрювали інфекцію COVID-19, дав негативний результат. Таким чином уряд вже в другій половині дня у п’ятницю повернеться до роботи в нормальному режимі.

У четвер повідомлялося, що з метою безпеки члени уряду були негайно переведені на віддалений режим роботи. Це було зроблено після того, як міністр соціального забезпечення та охорони здоров'я Айно-Кайса Пеконен і міністр праці Туула Хаатайнен перебували в одному приміщенні з людиною, у якої запідозрили коронавірусну інфекцію.

Із запобіжною метою запланована на четвер година запитань і відповідей в парламенті була скасована.

В кінці квітня прем’єрка Фінляндії Санна Марін деякий час працювала дистанційно, дізнавшись, що у знайомого одного зі співробітників її резиденції підтвердили коронавірус. Однак її тест на коронавірус виявився негативним. 

Теми: Фінляндіякоронавірус


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