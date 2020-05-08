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Фінляндія хоче надати ресторанам 123 млн євро субсидій у зв’язку з карантином

П'ятниця, 8 травня 2020, 18:37

Уряд Фінляндії затвердив план фінансової підтримки ресторанної галузі обсягом 123 млн євро. Наступного тижня його винесуть на розгляд парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Уряд Фінляндії затвердив ініціативу щодо субсидій для ресторанної галузі на суму 123 млн євро для компенсації збитків, яких зазнали підприємці у зв’язку з обмеженнями, запровадженими для стримування епідемії коронавірусу. Спершу з ідеєю такої ініціативи висунув парламент країни.

Документ передбачає близько 40 мільйонів євро на підтримку зайнятості працівників галузі, та близько 83 мільйонів євро – на компенсації за вимушене припинення роботи закладів.

На одного працівника виділятимуть допомогу у розмірі 1 тисячі євро, якщо його заробітна плата складає щонайменш 2500 євро, протягом трьох місяців після зняття карантинних обмежень. Підприємства галузі можуть претендувати на таку допомогу відповідно до кількості працівників, які були зайняті на повний робочий день станом на лютий 2020 року.

Обсяги компенсації за вимушене припинення роботи будуть залежати від того, наскільки постраждала кожна окрема компанія.  

Як повідомлялося раніше, Фінляндія планує відкрити ресторани з 1 червня. Також з цієї дати дозволять збиратися групами до 50 осіб.

Початкові і молодші середні школи будуть відкриті з 14 травня відповідно до рішення, оголошеного минулого тижня. Також з цього дня планують дозволити "необхідні подорожі" для співробітників із сусідніх країн, які є частиною Шенгенської зони. 

Теми: Фінляндіясубсидіїкарантинкоронавірус


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