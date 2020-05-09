Арахамія: Сенсорна кнопка для нардепів – дороге задоволення
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що наразі запровадити систему "Рада-3" із сенсорною кнопкою для нардепів поки неможливо через законодавчі та фінансові обмеження.
Джерело: Арахамія в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"
Пряма мова: "Оскільки я представник IT-спільноти і мене це цікавило в першу чергу, як тільки я прийшов в парламент.
До того як зібралось це скликання парламенту був великий рейд ДБР, коли спробували впровадити систему "Рада-3", яка дійсно працює в Київраді, і вони умовно законодавчо заблокували процес впровадження.
Потім у нас трапився секвестр бюджету. А це задоволення, через те що розробник один і по суті безтендерна закупівля, коштує, я точну суму вам зараз не скажу, коштує кілька десятків мільйонів гривень".
Деталі: Лідер фракції підтвердив, що запровадження сенсорної кнопки для запобігання кнопкодавству дійсно є у планах, проте спочатку треба закрити справу ДБР та знайти кошти для закупки обладнання.
"По суті питання стоїть перше: як це все закінчити законодавчо, закрити це розслідування, яке веде ДБР. І друге: фінансове, але після виходу з карантину це досить рішабильне питання", – заявив Арахамія.
Передісторія:
- У серпні 2019 року голова Верховної Ради 8 скликання Андрій Парубій заявив про блокування слідчими ДБР та СБУ процесу запуску сенсорної кнопки для голосування: нібито слідчі прийшли 23 серпня за 10 хвилин до її тестування.
- Виявилось, що покликав слідчих один із працівників апарату Ради, вказавши, що кнопка начебто не відповідає трьом статтям регламенту ВР і є спроби вчинити злочин.
- У Київраді сенсорна кнопка працює з 2015 року. Наразі це найбільш дієвий крок у подоланні кнопкодавства. Києву вона обійшлась у 13,6 мільйона гривень.
- 13 січня президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи для народних депутатів за неперсональне голосування. Нардепа можуть оштрафувати на 51-85 тисяч гривень.
- У Верховній Раді 9-го скликання на кнопкодавстві спіймали понад десяток нардепів. Серед них "слуги народу" Сергій Литвиненко та Олена Копанчук, самовисуванець Олександр Ковальов, нардепи з фракції "Опозиційної платформи – За життя" Василь Німченко, Микола Скорик, Олександр Пономарьов, Сергій Ларін і Віктор Чорний, позафракційний нардеп-мажоритарник із Закарпатської області Роберт Горват та інші.