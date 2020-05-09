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Арахамія: Сенсорна кнопка для нардепів – дороге задоволення

Субота, 9 травня 2020, 01:33
Арахамія: Сенсорна кнопка для нардепів – дороге задоволення

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що наразі запровадити систему "Рада-3" із сенсорною кнопкою для нардепів поки неможливо через законодавчі та фінансові обмеження.

Джерело: Арахамія в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" 

Пряма мова: "Оскільки я представник IT-спільноти і мене це цікавило в першу чергу, як тільки я прийшов в парламент. 

До того як зібралось це скликання парламенту був великий рейд ДБР, коли спробували впровадити систему "Рада-3", яка дійсно працює в Київраді, і вони умовно законодавчо заблокували процес впровадження.

Потім у нас трапився секвестр бюджету. А це задоволення, через те що розробник один і по суті безтендерна закупівля, коштує, я точну суму вам зараз не скажу, коштує кілька десятків мільйонів гривень".

Деталі: Лідер фракції підтвердив, що запровадження сенсорної кнопки для запобігання кнопкодавству дійсно є у планах, проте спочатку треба закрити справу ДБР та знайти кошти для закупки обладнання. 

"По суті питання стоїть перше: як це все закінчити законодавчо, закрити це розслідування, яке веде ДБР. І друге: фінансове, але після виходу з карантину це досить рішабильне питання", – заявив Арахамія.

Передісторія: 

  • У серпні 2019 року голова Верховної Ради 8 скликання Андрій Парубій заявив про блокування слідчими ДБР та СБУ процесу запуску сенсорної кнопки для голосування: нібито слідчі прийшли 23 серпня за 10 хвилин до її тестування.
  • Виявилось, що покликав слідчих один із працівників апарату Ради, вказавши, що кнопка начебто не відповідає трьом статтям регламенту ВР і є спроби вчинити злочин. 
  • У Київраді сенсорна кнопка працює з 2015 року. Наразі це найбільш дієвий крок у подоланні кнопкодавства. Києву вона обійшлась у 13,6 мільйона гривень. 
  • 13 січня президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи для народних депутатів за неперсональне голосування. Нардепа можуть оштрафувати на 51-85 тисяч гривень.
  • У Верховній Раді  9-го скликання на кнопкодавстві спіймали понад десяток нардепів. Серед них "слуги народу" Сергій Литвиненко та Олена Копанчук, самовисуванець Олександр Ковальов, нардепи з фракції "Опозиційної платформи – За життя" Василь Німченко,  Микола Скорик, Олександр Пономарьов, Сергій Ларін і Віктор Чорний, позафракційний нардеп-мажоритарник із Закарпатської області Роберт Горват та інші.  

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: кнопкодавствоАрахаміяВерховна Рада
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