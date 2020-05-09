Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що наразі запровадити систему "Рада-3" із сенсорною кнопкою для нардепів поки неможливо через законодавчі та фінансові обмеження.

Джерело: Арахамія в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Оскільки я представник IT-спільноти і мене це цікавило в першу чергу, як тільки я прийшов в парламент.

До того як зібралось це скликання парламенту був великий рейд ДБР, коли спробували впровадити систему "Рада-3", яка дійсно працює в Київраді, і вони умовно законодавчо заблокували процес впровадження.

Потім у нас трапився секвестр бюджету. А це задоволення через те, що розробник один і по суті безтендерна закупівля,коштує, я точну суму вам зараз не скажу, коштує кілька десятків мільйонів гривень".

Деталі: Лідер фракції підтвердив, що запровадження сенсорної кнопки для запобігання кнопкодавству дійсно є у планах, проте спочатку треба закрити справу ДБР та знайти кошти для закупки обладнання.

"По суті питання стоїть перше: логістично як це все закінчити законодавчо, закрити це розслідування, яке веде ДБР. І друге: фінансове, але після виходу з карантину це досить рішабильне питання", – заявив Арахамія.

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