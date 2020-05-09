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Кількість жертв коронавірусу у Франції перевищила 26 тисяч

Субота, 9 травня 2020, 10:31

Загальна кількість жертв пандемії коронавірусу у Франції досягла 26 230 осіб.

Про це в п'ятницю повідомило Головне управління охорони здоров'я Франції, пише "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

За останню добу від наслідків хвороби померли 243 людини. 

Кількість важкохворих пацієнтів скоротилося на 93 людини. У п'ятницю в реанімаційних відділеннях Франції залишаються 2868 пацієнтів з COVID-19.

Загалом 22 724 людини зараз госпіталізовані через зараження, в тому числі 510 нових пацієнтів за останні 24 години.

Від початку пандемії у Франції підтверджено 138 211 випадків зараження COVID-19, з них за минулу добу - 642. 

Понад 55 тисяч людей вилікувалися і виписані з лікарень, з них за минулу добу - 755.

Франція планує послабити жорсткий карантин 11 травня, коли людям буде дозволено від’їздити на відстань до 100 км від свого помешкання. З цього дня носіння масок в громадському транспорті буде обов'язковим.

Теми: Франціякоронавірус


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