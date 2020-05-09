У Запоріжжі влаштували автопробіг із червоними прапорами

У Запоріжжі організація "Полк Перемоги" – аналог російського "Безсмертного полку" – провела червонопрапорний автопробіг на честь Дня Перемоги.

Джерело: Інтерфакс-Україна, поліція області

Деталі: Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", в автопробігу взяли участь близько 30 автомобілів з червоними прапорами.

Автоколона проїхала центральним проспектом Запоріжжя, зупинившись біля Алеї Бойової слави, де перебували запорожці з державними прапорами України.

Коли проукраїнські активісти зняли з ряду автомобілів "Полку Перемоги" червоні прапори, між опонентами виникла словесна перепалка.

Водночас, як повідомляє поліція області, запорізькі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом виготовлення та поширення забороненої символіки.

6 травня до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області від Управління СБУ в Запорізькій області надійшло повідомлення про протиправну діяльність мешканця Запоріжжя 1974 року народження, який в соціальний мережі Fаcebook закликає до виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Крім того, зазначений громадянин позиціонує себе як представник однієї з російських неурядових структур.

За даним фактом слідчим Дніпровського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

В ніч на 9 травня працівники слідчих підрозділів ГУНП в Запорізькій області на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду Запоріжжя, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури із залученням співробітників УСБУ в Запорізькій області провели санкціоновані обшуки.

В ході обшуків вилучено більше 1200 екземплярів газети "Полк Победы 1945-2020", близько 450 захисних масок червоного кольору з жовтою зіркою, понад 70 червоних прапорів з написами "Полк победы" та "75 лет Великой победы", більше 90 червоних стрічок з зображенням "Серп молот", понад 20 георгіївських стрічок, 20 кепок, 177 полімерних пакетів, кульки, з зображенням "Серп молот", флеш-носії, 13 системних блоків, понад 250 печаток різних підприємств, чернові записи.

Також правоохоронці вилучили вітальне звернення з друкованим текстом "Москва", близько 100 грамот і наказів різним особам з нагоди 9 Травня, портрет з зображенням Леніна та червоний плакат з зображенням "Серп і молот".