Порошенко з прихильниками зібралися під ДБР з фотожабами на Зеленського
Народні депутати "Європейської солідарності" зібралися зранку 10 червня біля будівлі Державного бюро розслідувань, де на 11 годину запланований допит колишнього президента Петра Порошенка, з виставкою карикатур на політиків та посадовців.
Джерело: "Євросолідарність"
Пряма мова Порошенка: "Вони дуже добре вивчили мою роботу під час президенства, а я працював до 3, 4, 5 ранку. Так, я не так швидко втомлююся як Володимир Олександрович".
Деталі: Трансляцію з місця події ведуть телеканали "Прямий" та "5 канал". Також на вернісаж прибули нардепи "Євросолідарності" - Олексій Гончаренко, Артур Герасимов.
Що було раніше: Порошенка викликали на допит до ДБР 10 червня на 11.00.
Крім того, Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід п’ятого президента України Петра Порошенка для допиту у якості свідка.
Допит стосується справи про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників.
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Передісторія:
- 22 травня Порошенка викликали на допит до ДБР в якості свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників на 11 годину 26 травня.
- Замість допиту Порошенко у вівторок відкрив виставку картин, які фігурують у провадженні, у музеї Гончара.
- Представники ДБР приїхали у вівторок до музею Гончара, де вручили повістку про повторний виклик на допит п'ятого президента Петра Порошенка його дружині Марині, проте адвокат Порошенка цю інформацію заперечує.
- Згодом директор музею Івана Гончара заявив, що співробітники ДБР не надали відповідного рішення суду та ввірвалися в музей, зламавши двері.
- При цьому у ДБР запевняють, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею Івана Гончара 26 травня.