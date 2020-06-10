Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко з прихильниками зібралися під ДБР з фотожабами на Зеленського

Середа, 10 червня 2020, 11:03
Порошенко з прихильниками зібралися під ДБР з фотожабами на Зеленського

Народні депутати "Європейської солідарності" зібралися зранку 10 червня біля будівлі Державного бюро розслідувань, де на 11 годину запланований допит колишнього президента Петра Порошенка, з виставкою карикатур на політиків та посадовців.

Джерело: "Євросолідарність"

Пряма мова Порошенка: "Вони дуже добре вивчили мою роботу під час президенства, а я працював до 3, 4, 5 ранку. Так, я не так швидко втомлююся як Володимир Олександрович". 

Деталі: Трансляцію з місця події ведуть телеканали "Прямий" та "5 канал". Також на вернісаж прибули нардепи "Євросолідарності" - Олексій Гончаренко, Артур Герасимов.

Що було раніше: Порошенка викликали на допит до ДБР 10 червня на 11.00.

Крім того, Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід п’ятого президента України Петра Порошенка для допиту у якості свідка.

Допит стосується справи про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників.

Читайте також: У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

 
 

Передісторія:

  • 22 травня Порошенка викликали на допит до ДБР в якості свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників на 11 годину 26 травня.
  • Замість допиту Порошенко у вівторок відкрив виставку картин, які фігурують у провадженні, у музеї Гончара.
  • Представники ДБР приїхали у вівторок до музею Гончара, де вручили повістку про повторний виклик на допит п'ятого президента Петра Порошенка його дружині Марині, проте адвокат Порошенка цю інформацію заперечує.
  • Згодом директор музею Івана Гончара заявив, що співробітники ДБР не надали відповідного рішення суду та ввірвалися в музей, зламавши двері.
  • При цьому у ДБР запевняють, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею Івана Гончара 26 травня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
Росія обстріляла центральну частину Херсона, є поранений
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоТривога через через четвертий зліт МіГів тривала годину
Усі новини...
Реклама: