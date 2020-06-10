Порошенко з прихильниками зібралися під ДБР з фотожабами на Зеленського

Народні депутати "Європейської солідарності" зібралися зранку 10 червня біля будівлі Державного бюро розслідувань, де на 11 годину запланований допит колишнього президента Петра Порошенка, з виставкою карикатур на політиків та посадовців.

Джерело: "Євросолідарність"

Пряма мова Порошенка: "Вони дуже добре вивчили мою роботу під час президенства, а я працював до 3, 4, 5 ранку. Так, я не так швидко втомлююся як Володимир Олександрович".

Деталі: Трансляцію з місця події ведуть телеканали "Прямий" та "5 канал". Також на вернісаж прибули нардепи "Євросолідарності" - Олексій Гончаренко, Артур Герасимов.

Що було раніше: Порошенка викликали на допит до ДБР 10 червня на 11.00.

Крім того, Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про примусовий привід п’ятого президента України Петра Порошенка для допиту у якості свідка.

Допит стосується справи про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників.

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