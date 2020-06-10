Порошенко со сторонниками собрались под ГБР с фотожабами на Зеленского

Народные депутаты "Европейской солидарности" собрались утром 10 июня у здания Государственного бюро расследований, где в 11:00 запланирован допрос бывшего президента Петра Порошенко, с выставкой карикатур на политиков и чиновников.

Источник: "Евросолидарнисть"

Прямая речь Порошенко: "Они очень хорошо изучили мою работу во время президентства, а я работал до 3, 4, 5 утра. Да, я не так быстро устаю как Владимир Александрович".

Детали: Трансляцию с места происшествия ведут телеканалы "Прямой" и "5 канал". Также на вернисаж прибыли нардепы "Евросолидарности" - Алексей Гончаренко, Артур Герасимов.

Что было раньше: Порошенко вызвали на допрос в ГБР 10 июня на 11.00.

Кроме того, Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля.

Допрос касается дела о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников.

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