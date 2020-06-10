Порошенко со сторонниками собрались под ГБР с фотожабами на Зеленского
Народные депутаты "Европейской солидарности" собрались утром 10 июня у здания Государственного бюро расследований, где в 11:00 запланирован допрос бывшего президента Петра Порошенко, с выставкой карикатур на политиков и чиновников.
Источник: "Евросолидарнисть"
Прямая речь Порошенко: "Они очень хорошо изучили мою работу во время президентства, а я работал до 3, 4, 5 утра. Да, я не так быстро устаю как Владимир Александрович".
Детали: Трансляцию с места происшествия ведут телеканалы "Прямой" и "5 канал". Также на вернисаж прибыли нардепы "Евросолидарности" - Алексей Гончаренко, Артур Герасимов.
Что было раньше: Порошенко вызвали на допрос в ГБР 10 июня на 11.00.
Кроме того, Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля.
Допрос касается дела о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников.
Предыстория:
- 22 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.
- Вместо допроса Порошенко во вторник открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве, в музее Гончара.
- Сообщалось, что представители ГБР приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его жене Марине, однако адвокат Порошенко эту информацию отрицает.
- Позже директор музея Ивана Гончара заявил, что сотрудники ГБР не предоставили соответствующего решения суда и ворвались в музей, взломав дверь.
- При этом в ГБР уверяют, что не применяли "любые меры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая.