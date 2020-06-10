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Порошенко со сторонниками собрались под ГБР с фотожабами на Зеленского

Среда, 10 июня 2020, 11:03

Народные депутаты "Европейской солидарности" собрались утром 10 июня у здания Государственного бюро расследований, где в 11:00 запланирован допрос бывшего президента Петра Порошенко, с выставкой карикатур на политиков и чиновников.

Источник: "Евросолидарнисть"

Прямая речь Порошенко: "Они очень хорошо изучили мою работу во время президентства, а я работал до 3, 4, 5 утра. Да, я не так быстро устаю как Владимир Александрович".

Детали: Трансляцию с места происшествия ведут телеканалы "Прямой" и "5 канал". Также на вернисаж прибыли нардепы "Евросолидарности" - Алексей Гончаренко, Артур Герасимов.

Что было раньше: Порошенко вызвали на допрос в ГБР 10 июня на 11.00.

Кроме того, Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля.

Допрос касается дела о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников.

 
 

Предыстория:

  • 22 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.
  • Вместо допроса Порошенко во вторник открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве, в музее Гончара.
  • Сообщалось, что представители ГБР приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его жене Марине, однако адвокат Порошенко эту информацию отрицает.
  • Позже директор музея Ивана Гончара заявил, что сотрудники ГБР не предоставили соответствующего решения суда и ворвались в музей, взломав дверь.
  • При этом в ГБР уверяют, что не применяли "любые меры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоГБР


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