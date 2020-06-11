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Богдан ответил Зеленскому: Превратили власть страны в посмешище

Четверг, 11 июня 2020, 17:22

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский "променял мечты о счастливой стране на дешевые прихоти непрофессионалов, которые им манипулируют".

Источник: Богдан в Facebook

Детали: Так Богдан публично отреагировал на интервью Зеленского "Украинской правде".

Юрист указывает, что "правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись", отмечает, что является носителем "чувствительной" для Зеленского информации, но намекает, что будет хранить молчание.

Прямая речь: "Конечно, это правило в Украине довольно часто нарушается и я, как адвокат, в том числе и Ваш, могу рассказать и рассказывал Вам сотни историй чем это заканчивалось (Никогда ничем хорошим).

Конечно, я являюсь носителем знаний очень чувствительных для Вас и для страны, но поверьте, я останусь порядочным человеком.

О лишении меня власти - так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность - я пообещал что буду рядом с вами честно работать, до того момента, пока вы мне не позволите уйти. Поскольку я шел не за должностями а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода - Мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище.

Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют".

Что предшествовало: В интервью "Украинской правде" президент Владимир Зеленский рассказал, что с самого начала у него была идея сделать из Богдана генерального прокурора, но впоследствии он заметил, что голову Офиса президента власть портит, делает конфликтным. Поэтому в конце концов Зеленский уволил Богдана из ОП и перестал с ним общаться.

Предыстория:

  • 21 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации своего советника по юридическим вопросам и юриста олигарха Игоря Коломойского - Андрея Богдана.
  • Для многих внешних наблюдателей это стало неожиданностью, поскольку назначение состоялось с грубым нарушением закона о люстрации. А для Зе!Команды это было ожидаемое и абсолютно логичное решение, поскольку в команде нового президента Богдан имел больше политического опыта. Богдан был близким другом Зеленского и убеждал, что президентство Владимира Александровича во многом - его личная заслуга.
  • Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента 11 февраля 2020 года. Поговаривали, что к этому приложил руку новый фаворит президента Андрей Ермак. Именно он сменил на посту Богдана.
  • Богдан заявил, что возвращается в адвокатуру. Время от времени он троллит президента и его команду в своем Facebook.

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Украинская правда
Темы: БогданЗеленский


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