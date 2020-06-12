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ОГП завершив розслідування щодо прикордонників, які затримували Саакашвілі біля Польщі

П'ятниця, 12 червня 2020, 18:40

Офісом генерального прокурора завершено розслідування стосовно двох прикордонників, причетних до незаконного затримання Міхеіла Саакашвілі під час переміщення до Республіки Польща.

Джерело: пресслужба ОГП

Деталі: Двох колишніх посадових осіб Державної прикордонної служби України підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу.

За даними слідства, вони причетні до організації та здійснення у 2018 році незаконного затримання Саакашвілі під час його реадмісії до Польщі.

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Нагадаємо:

  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
  • 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
  • Саакашвілі подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
  • 29 травня колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі повернувся до України.

Українська правда
Теми: СаакашвіліПрикордонна службаОфіс генпрокурора


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