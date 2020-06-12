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ОГП завершив розслідування щодо прикордонників, які затримували Саакашвілі біля Польщі

П'ятниця, 12 червня 2020, 18:40
ОГП завершив розслідування щодо прикордонників, які затримували Саакашвілі біля Польщі

Офісом генерального прокурора завершено розслідування стосовно двох прикордонників, причетних до незаконного затримання Міхеіла Саакашвілі під час переміщення до Республіки Польща.

Джерело: пресслужба ОГП

Деталі: Двох колишніх посадових осіб Державної прикордонної служби України підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу.

За даними слідства, вони причетні до організації та здійснення у 2018 році незаконного затримання Саакашвілі під час його реадмісії до Польщі.

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Нагадаємо:

  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
  • 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
  • Саакашвілі подякував Зеленському за указ про відновлення його громадянства України.
  • 29 травня колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі повернувся до України.

Українська правда
Теми: СаакашвіліПрикордонна службаОфіс генпрокурора
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