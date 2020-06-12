ОГП завершив розслідування щодо прикордонників, які затримували Саакашвілі біля Польщі

Офісом генерального прокурора завершено розслідування стосовно двох прикордонників, причетних до незаконного затримання Міхеіла Саакашвілі під час переміщення до Республіки Польща.

Джерело: пресслужба ОГП

Деталі: Двох колишніх посадових осіб Державної прикордонної служби України підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу.

За даними слідства, вони причетні до організації та здійснення у 2018 році незаконного затримання Саакашвілі під час його реадмісії до Польщі.

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