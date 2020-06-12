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ОГП завершил расследование по поводу пограничников, которые задерживали Саакашвили возле Польши

Пятница, 12 июня 2020, 18:40

Офисом генерального прокурора завершено расследование в отношении двух пограничников, причастных к незаконному задержанию Михеила Саакашвили во время перемещения в Республику Польша.

Источник: пресс-служба ОГП

Детали: Двоих бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины подозревают в превышении власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа.

По данным следствия, они причастны к организации и осуществлению в 2018 году незаконного задержания Саакашвили во время его реадмиссии в Польшу.

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Напомним:

  • Саакашвиливыдворили из Украины 12 февраля 2018 года. Политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
  • Саакашвили поблагодарил Зеленскогоза указ о восстановлении его гражданства в Украине.
  • 29 мая бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили вернулсяв Украину.

Украинская правда
Темы: СаакашвилиПограничная службаОфис генпрокурора


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