ОГП завершил расследование по поводу пограничников, которые задерживали Саакашвили возле Польши

Офисом генерального прокурора завершено расследование в отношении двух пограничников, причастных к незаконному задержанию Михеила Саакашвили во время перемещения в Республику Польша.

Источник: пресс-служба ОГП

Детали: Двоих бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины подозревают в превышении власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа.

По данным следствия, они причастны к организации и осуществлению в 2018 году незаконного задержания Саакашвили во время его реадмиссии в Польшу.

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Напомним: