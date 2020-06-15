Новини 15 червня: міжнародне авіасполучення, Тимошенко та Ляшко

В Україні відновлюється міжнародне авіасполучення, Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради — актуальні новини 15 червня.

Про авіасполучення

Із 15 червня в Україні відновлюється міжнародне пасажирське авіасполучення. Зранку в аеропорту "Бориспіль" на понеділок було заплановано 15 рейсів, із них міжнародні — 4 на приліт і на виліт.

Про Тимошенко та Ляшка

Юлія Тимошенко заявила, що її партія підтримує радикала Олега Ляшка на виборах до Верховної Ради восени на 208 окрузі на Чернігівщині.

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