Новости 15 июня: международное авиасообщение, Тимошенко и Ляшко

В Украине возобновляется международное авиасообщение, Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду — актуальные новости 15 июня.

Об авиасообщении

С 15 июня в Украине возобновляется международное пассажирское авиасообщение. С утра в аэропорту "Борисполь" на понедельник было запланировано 15 рейсов, из них международные — 4 на прилет и на вылет.

О Тимошенко и Ляшко

Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддерживает радикала Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду осенью на 208 округе на Черниговщине.

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