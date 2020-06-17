Комитет не поддержал "языковой" законопроект Бужанского

Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендовал отклонить доработанную редакцию законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях".

Источник: "Укринформ" со ссылкой на председателя комитета Никиту Потураева

Прямая речь Потураева: "Рекомендовать отклонить законопроект №2362 на основании заключения комитета".

Детали: Законопроектом Бужанский предлагает, чтобы переход для школ с русским языком обучения на новые учебные планы, которые предусматривают большую долю преподавания на украинском, отложили до сентября 2023 года.

Что было раньше: Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявляет, что внес в Раду законопроект об отмене закона о государственном языке, принятый в 2019 году.

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