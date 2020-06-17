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Комитет не поддержал "языковой" законопроект Бужанского

Среда, 17 июня 2020, 19:47

Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендовал отклонить доработанную редакцию законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях".

Источник: "Укринформ" со ссылкой на председателя комитета Никиту Потураева

Прямая речь Потураева: "Рекомендовать отклонить законопроект №2362 на основании заключения комитета".

Детали: Законопроектом Бужанский предлагает, чтобы переход для школ с русским языком обучения на новые учебные планы, которые предусматривают большую долю преподавания на украинском, отложили до сентября 2023 года.

Что было раньше: Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявляет, что внес в Раду законопроект об отмене закона о государственном языке, принятый в 2019 году.

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Предыстория:

  • 16 июля в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
  • Публичное унижение или пренебрежение украинского языка будет основанием для привлечения к юридической ответственности.
  • 25 апреля народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля. За это решение проголосовали 278 парламентариев.
  • После своей победы на выборах Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан.

Темы: языккомитетыВерховная Радазакон о языках


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