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Нардепы отказались забирать мандат у Вакарчука

Четверг, 18 июня 2020, 12:03
Нардепы отказались забирать мандат у Вакарчука

Верховная Рада не смогла прекратить полномочия народного депутата фракции "Голос" Святослава Вакарчука согласно поданному им заявлению.

Источник: заседание парламента 18 июня

Детали: Спикер Дмитрий Разумков поставил на голосование соответствующее решение без предоставления слова самому Вакарчуку. Сессионный зал возмущенно загудел. В конце концов постановление не набрало соответствующего количества голосов - 175 из 226 необходимых.

 

Разумков объявил перерыв в заседании.

В то же время перед тем нардепы проголосовали за сложение полномочий народного депутата "Батькивщины" Ольги Бельковой. Она выступила с трибуны, объяснила, почему идет и поблагодарила коллег.

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Предыстория:

  • В конце марта Святослав Вакарчук отошел от руководства партии "Голос". Ее возглавила Кира Рудык.
  • Согласно апрельскому рейтингу КМИС, "Голос" не преодолевает проходной барьер в Раду, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время.
  • 11 июня Вакарчук заявил, что слагает мандат нардепа. Второй раз в истории.
  • Нардеп от "Голоса" Инна Совсун заверила, что Вакарчук остается в партии и будет работать на местных выборах

Валентина Романенко, УП

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Темы: Вакарчук
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