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Нардепы отказались забирать мандат у Вакарчука

Четверг, 18 июня 2020, 12:03

Верховная Рада не смогла прекратить полномочия народного депутата фракции "Голос" Святослава Вакарчука согласно поданному им заявлению.

Источник: заседание парламента 18 июня

Детали: Спикер Дмитрий Разумков поставил на голосование соответствующее решение без предоставления слова самому Вакарчуку. Сессионный зал возмущенно загудел. В конце концов постановление не набрало соответствующего количества голосов - 175 из 226 необходимых.

 

Разумков объявил перерыв в заседании.

В то же время перед тем нардепы проголосовали за сложение полномочий народного депутата "Батькивщины" Ольги Бельковой. Она выступила с трибуны, объяснила, почему идет и поблагодарила коллег.

Валентина Романенко, УП
Темы: Вакарчук


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