Нардепы отказались забирать мандат у Вакарчука
Четверг, 18 июня 2020, 12:03
Верховная Рада не смогла прекратить полномочия народного депутата фракции "Голос" Святослава Вакарчука согласно поданному им заявлению.
Источник: заседание парламента 18 июня
Детали: Спикер Дмитрий Разумков поставил на голосование соответствующее решение без предоставления слова самому Вакарчуку. Сессионный зал возмущенно загудел. В конце концов постановление не набрало соответствующего количества голосов - 175 из 226 необходимых.
Разумков объявил перерыв в заседании.
В то же время перед тем нардепы проголосовали за сложение полномочий народного депутата "Батькивщины" Ольги Бельковой. Она выступила с трибуны, объяснила, почему идет и поблагодарила коллег.
Валентина Романенко, УП