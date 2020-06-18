Під Печерським судом зібралися тисячі людей на підтримку Порошенка

Під Печерським райсудом Києва, де 18 червня мають обирати запобіжний захід п’ятому президенту, нардепу Петру Порошенку, зібралося кілька тисяч його прихильників – вони встановили сцену та перекрили дорогу.

Джерело: трансляція "Української правди" з місця події, сайт фракції "Європейська солідарність"

Деталі: Люди тримають жовто-блакитні прапори, у декого в руках портрети Порошенка.

Фото Назарій Манзилюк, УП

Вони скандують "Дякуємо", "Разом до перемоги".

Наразі зі сцени співають "Ой у лузі червона калина…"

Станом на 15:15 під суд прийшов Порошенко. Він спершу піднявся на сцену, де подякував людям, які прийшли його підтримати.

Порошенко назвав справу проти нього "нікчемною помстою нікчемних осіб, які не люблять Україну". Водночас він додав, що не боїться цих людей, бо "з нами правда".

Фракція "Європейська солідарність" повідомила, що у повному складі залишила залу засідань Верховної Ради, щоб підтримати свого співголову Петра Порошенка під час судового засідання.

Порошенка чекають до суду на 15:15. Слідчі мають намір клопотати про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.

Підтримати Порошенка у залі суду прийшли його колеги по фракції та соратники – Ірина Геращенко, Микола Княжицький, родина Луценків, Іванна Климпуш-Цинцадзе та інші.

Що було раніше: 16 червня помер батько п’ятого президента України Олексій Порошенко. Похорон його перенесли через суд.

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