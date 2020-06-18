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Под Печерским судом собрались тысячи людей в поддержку Порошенко

Четверг, 18 июня 2020, 15:12
Под Печерским судом собрались тысячи людей в поддержку Порошенко
Фото Назарий Манзылюк, УП

Под Печерским райсудом Киева, где 18 июня должны избирать меру пресечения пятому президенту, нардепу Петру Порошенко, собралось несколько тысяч его сторонников – они установили сцену и перекрыли дорогу.

Источник: трансляция "Украинской правды" с места события, сайт фракции "Европейская солидарность"

Детали: Люди держат желто-голубые флаги, у некоторых в руках портреты Порошенко. 

 
Фото Назарий Манзылюк, УП

Они скандируют "Спасибо", "Вместе к победе".

Сейчас со сцены поют "Ой в лузі червона калина..."

Фракция "Европейская солидарность" сообщила, что в полном составе покинула зал заседаний Верховной Рады, чтобы поддержать своего сопредседателя Петра Порошенко во время судебного заседания.

По состоянию на 15:15 под суд пришел Порошенко. Он сначала поднялся на сцену, где поблагодарил людей, которые пришли его поддержать.

Порошенко назвал дело против него "ничтожной местью ничтожных лиц, которые не любят Украину". При этом он добавил, что не боится этих людей, потому что "с нами правда".

Порошенко ждут в суд на 15:15. Следователи намерены ходатайствовать об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога.

Поддержать Порошенко в зале суда пришли его коллеги по фракции и соратники – Ирина Геращенко, Николай Княжицкий, семья Луценко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и другие.

Что было раньше: 16 июня умер отец пятого президента Украины Алексей Порошенко. Похороны его перенесли из-за суда. 

Читайте также: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ирина Балачук, УП
Темы: Порошенкосуд
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