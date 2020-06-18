Прихильники Порошенка прийшли до Зеленського
Четвер, 18 червня 2020, 17:38
Прихильники нардепа Петра Порошенка, які підтримували його під Печерським судом Києва, де п’ятому президенту мали обирати міру запобіжного заходу, прийшли під Офіс президента Володимира Зеленського на вулиці Банковій.
Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події
Деталі: Люди заповнили майже весь двір ОПУ.
Вони тримають плакати "Стоп реванш" і скандують: "Слуга виходь! Народ прийшов".
Що було раніше: Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.
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Передісторія:
- 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
- Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного указу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка.
- Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.
- 16 червня помер батько п’ятого президента України Олексій Порошенко. Похорон його перенесли через суд.
Назарій Мазилюк, Ірина Балачук, УП