Прихильники Порошенка прийшли до Зеленського

Прихильники нардепа Петра Порошенка, які підтримували його під Печерським судом Києва, де п’ятому президенту мали обирати міру запобіжного заходу, прийшли під Офіс президента Володимира Зеленського на вулиці Банковій.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події

Деталі: Люди заповнили майже весь двір ОПУ.

Фото Назарій Мазилюк, УП

Вони тримають плакати "Стоп реванш" і скандують: "Слуга виходь! Народ прийшов".

Фото Назарій Мазилюк, УП

Фото Назарій Мазилюк, УП

Що було раніше: Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.

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