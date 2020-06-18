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Прихильники Порошенка прийшли до Зеленського

Четвер, 18 червня 2020, 17:38
Прихильники Порошенка прийшли до Зеленського
ФОТО НАЗАРІЙ МАНЗИЛЮК, УП

Прихильники нардепа Петра Порошенка, які підтримували його під Печерським судом Києва, де п’ятому президенту мали обирати міру запобіжного заходу, прийшли під Офіс президента Володимира Зеленського на вулиці Банковій.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події

Деталі: Люди заповнили майже весь двір ОПУ. 

 
Фото Назарій Мазилюк, УП

Вони тримають плакати "Стоп реванш" і скандують: "Слуга виходь! Народ прийшов". 

 
Фото Назарій Мазилюк, УП
 
Фото Назарій Мазилюк, УП

Що було раніше: Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня. 

Читайте також: У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія: 

Назарій Мазилюк, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаЗеленськийПорошенко
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