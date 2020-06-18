Сторонники Порошенко пришли к Зеленскому
Четверг, 18 июня 2020, 17:38
Сторонники нардепа Петра Порошенко, которые поддерживали его под Печерским судом Киева, где пятом президенту должны были избирать меру пресечения, пришли под Офис президента Владимира Зеленского на улице Банковой.
Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события
Детали: Люди заполнили почти весь двор ОПУ.
Они держат плакаты "Стоп реванш" и скандируют: "Слуга выходи! Народ пришел".
Что было раньше: Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.
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Предыстория:
- 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
- Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
- Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
- 16 июня умер отец пятого президента Украины Алексей Порошенко. Похороны его перенесли из-за суда.
Назарий Мазылюк, Ирина Балачук, УП