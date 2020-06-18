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Сторонники Порошенко пришли к Зеленскому

Четверг, 18 июня 2020, 17:38
Сторонники Порошенко пришли к Зеленскому
ФОТО НАЗАРИЙ МАНЗЫЛЮК, УП

Сторонники нардепа Петра Порошенко, которые поддерживали его под Печерским судом Киева, где пятом президенту должны были избирать меру пресечения, пришли под Офис президента Владимира Зеленского на улице Банковой.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события

Детали: Люди заполнили почти весь двор ОПУ. 

 
Фото Назарий Мазылюк, УП

Они держат плакаты "Стоп реванш" и скандируют: "Слуга выходи! Народ пришел". 

 
Фото Назарий Мазылюк, УП
 
Фото Назарий Мазылюк, УП

Что было раньше: Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Читайте также: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Предыстория:

Назарий Мазылюк, Ирина Балачук, УП
Темы: Офис президентаЗеленскийПорошенко
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