Сторонники Порошенко пришли к Зеленскому

Сторонники нардепа Петра Порошенко, которые поддерживали его под Печерским судом Киева, где пятом президенту должны были избирать меру пресечения, пришли под Офис президента Владимира Зеленского на улице Банковой.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события

Детали: Люди заполнили почти весь двор ОПУ.

Фото Назарий Мазылюк, УП

Они держат плакаты "Стоп реванш" и скандируют: "Слуга выходи! Народ пришел".

Фото Назарий Мазылюк, УП

Фото Назарий Мазылюк, УП

Что было раньше: Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

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