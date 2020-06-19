Вакарчук придумал, как лишиться мандата, если Рада не отпускает

Святослав Вакарчук, который подал заявление о сложении депутатского мандата, вышел из фракции "Голос".

Источник: спикер Дмитрий Разумков на заседании парламента 19 июня, Вакарчук в Facebook

Прямая речь Разумкова: "В соответствии с частью третьей статьи 60 закона Украины о регламенте Верховной Рады Украины сообщаю о выходе народного депутата Украины Вакарчука Святослава Ивановича из состава депутатской фракции политической партии "Голос"".

Детали: Спикер зачитал заявление Вакарчука.

Сам Вакарчук объясняет такое решение тем, что народные депутаты не оставили ему выбора, отказавшись проголосовать за сложение мандата.

Такой способ сложения депутатского мандата - вынужденный и формальный. В то же время он заверил, что останется членом партии "Голос", и сделает все от него зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной.

Прямая речь Вакарчука: "Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата.

Вместо меня в парламент зайдет следующий по списку кандидат в депутаты. В данном случае, это Алина Свидерская, юрист, высококлассная специалистка по энергетике, выпускница Кембриджа".

Что предшествовало: На заседании 18 июня Верховная Рада не смогла прекратить полномочия народного депутата фракции "Голос" Святослава Вакарчука согласно поданному им заявлению. Постановление не набрало соответствующего количества голосов - 175 из 226 необходимых.

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