Вакарчук придумал, как лишиться мандата, если Рада не отпускает
Святослав Вакарчук, который подал заявление о сложении депутатского мандата, вышел из фракции "Голос".
Источник: спикер Дмитрий Разумков на заседании парламента 19 июня, Вакарчук в Facebook
Прямая речь Разумкова: "В соответствии с частью третьей статьи 60 закона Украины о регламенте Верховной Рады Украины сообщаю о выходе народного депутата Украины Вакарчука Святослава Ивановича из состава депутатской фракции политической партии "Голос"".
Детали: Спикер зачитал заявление Вакарчука.
Сам Вакарчук объясняет такое решение тем, что народные депутаты не оставили ему выбора, отказавшись проголосовать за сложение мандата.
Такой способ сложения депутатского мандата - вынужденный и формальный. В то же время он заверил, что останется членом партии "Голос", и сделает все от него зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной.
Прямая речь Вакарчука: "Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата.
Вместо меня в парламент зайдет следующий по списку кандидат в депутаты. В данном случае, это Алина Свидерская, юрист, высококлассная специалистка по энергетике, выпускница Кембриджа".
Что предшествовало: На заседании 18 июня Верховная Рада не смогла прекратить полномочия народного депутата фракции "Голос" Святослава Вакарчука согласно поданному им заявлению. Постановление не набрало соответствующего количества голосов - 175 из 226 необходимых.
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Предыстория:
- В конце марта Святослав Вакарчук отошел от руководства партии "Голос". Ее возглавила Кира Рудык.
- 11 июня Вакарчук заявил, что слагает мандат нардепа. Второй раз в истории.
- Нардеп от "Голоса" Инна Совсун заверила, что Вакарчук остается в партии и будет работать на местных выборах