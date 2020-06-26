Порошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

В музей Івана Гончара в Києві, де відкрили нову виставку картин з колекції п’ятого президента Петра Порошенка, для огляду приходили слідчі Державного Бюро розслідувань.

Джерело: сайт партії ЄС

Дослівно: "Картини світових художників за тюремними ґратами – таким перформансом відкрилась у Музеї Гончара виставка полотен з родинної колекції Порошенків".

Деталі: На презентації були присутні Порошенко з дружиною. Водночас в обід до музею приїхав слідчий ДБР для "огляду творів мистецтва". Проте адвокат директора музею попросив показати постанову суду, згідно із якою це можна робити. Слідчий не зміг показати постанову і залишив територію музею.

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