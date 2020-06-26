Порошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР
П'ятниця, 26 червня 2020, 16:48
В музей Івана Гончара в Києві, де відкрили нову виставку картин з колекції п’ятого президента Петра Порошенка, для огляду приходили слідчі Державного Бюро розслідувань.
Джерело: сайт партії ЄС
Дослівно: "Картини світових художників за тюремними ґратами – таким перформансом відкрилась у Музеї Гончара виставка полотен з родинної колекції Порошенків".
Деталі: На презентації були присутні Порошенко з дружиною. Водночас в обід до музею приїхав слідчий ДБР для "огляду творів мистецтва". Проте адвокат директора музею попросив показати постанову суду, згідно із якою це можна робити. Слідчий не зміг показати постанову і залишив територію музею.
Передісторія:
- 22 травня Порошенка викликали на допитдо ДБР в якості свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників на 11 годину 26 травня.
- Замість допиту Порошенко відкрив виставкукартин, які фігурують у провадженні, у музеї Гончара.
- Повідомлялося, що представники ДБР приїхали до музею Гончара, де вручили повістку про повторний виклик на допит п'ятого президента Петра Порошенка його дружині Марині, проте адвокат Порошенка цю інформацію заперечує.
- Згодом директор музею Івана Гончара заявив, що співробітники ДБР не надали відповідного рішення суду та ввірвалися в музей, зламавши двері. У Державному бюро розслідувань запевнили, щоне застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею Івана Гончара 26 травня.
- Згодом музей Івана Гончара повідомив, що Державне бюро розслідувань арештувало приватну колекцію картин родини п’ятого президента Петра Порошенка.
Українська правда