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Порошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

П'ятниця, 26 червня 2020, 16:48
Порошенко заховав свої картини за гратами в музеї, куди знову приходило ДБР

В музей Івана Гончара в Києві, де відкрили нову виставку картин з колекції п’ятого президента Петра Порошенка, для огляду приходили слідчі Державного Бюро розслідувань.

Джерело: сайт партії ЄС

Дослівно: "Картини світових художників за тюремними ґратами – таким перформансом відкрилась у Музеї Гончара виставка полотен з родинної колекції Порошенків".

Деталі: На презентації були присутні Порошенко з дружиною. Водночас в обід до музею приїхав слідчий ДБР для "огляду творів мистецтва". Проте адвокат директора музею попросив показати постанову суду, згідно із якою це можна робити. Слідчий не зміг показати постанову і залишив територію музею.

 

Передісторія:

  • 22 травня Порошенка викликали на допитдо ДБР в якості свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників на 11 годину 26 травня.
  • Замість допиту Порошенко відкрив виставкукартин, які фігурують у провадженні, у музеї Гончара.
  • Повідомлялося, що представники ДБР приїхали до музею Гончара, де вручили повістку про повторний виклик на допит п'ятого президента Петра Порошенка його дружині Марині, проте адвокат Порошенка цю інформацію заперечує.
  • Згодом директор музею Івана Гончара заявив, що співробітники ДБР не надали відповідного рішення суду та ввірвалися в музей, зламавши двері. У Державному бюро розслідувань запевнили, щоне застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею Івана Гончара 26 травня.
  • Згодом музей Івана Гончара повідомив, що Державне бюро розслідувань арештувало приватну колекцію картин родини п’ятого президента Петра Порошенка.

Українська правда

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Теми: ДБРПорошенко
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