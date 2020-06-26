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Порошенко спрятал свои картины "за решеткой" в музее, куда снова приходило ГБР

Пятница, 26 июня 2020, 16:48

В музей Ивана Гончара в Киеве, где открыли новую выставку картин из коллекции пятого президента Петра Порошенко, для осмотра приходили следователи Государственного бюро расследований.

Источник: сайт партии ЕС

Дословно: "Картины мировых художников за тюремной решеткой - таким перформансом открылась в Музее Гончара выставка полотен из семейной коллекции Порошенко".

Детали: На презентации присутствовали Порошенко с женой. В то же время в обед в музей приехал следователь ГБР для "осмотра произведений искусства". Однако адвокат директора музея попросил показать постановление суда, согласно которому это можно делать. Следователь не смог эго показать и покинул территорию музея.

 

Предистория:

  • 22 мая Порошенко вызывали на допросв ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.
  • Вместо допроса Порошенко открыл выставкукартин, которые фигурируют в производстве, в музее Гончара.
  • Сообщалось, что представители ГБРприехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его жене Марине, однако адвокат Порошенко эту информацию отрицает.
  • Позже директор музея Ивана Гончара заявил, что сотрудники ГБР не предоставили соответствующего решения суда и ворвались в музей, взломав дверь. В Государственном бюро расследований заверили, что не применяли "какие-либомеры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая.
  • Позже музей Ивана Гончара сообщил, что Государственное бюро расследований арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко.

Украинская правда
Темы: ГБРПорошенко


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