Порошенко спрятал свои картины "за решеткой" в музее, куда снова приходило ГБР

В музей Ивана Гончара в Киеве, где открыли новую выставку картин из коллекции пятого президента Петра Порошенко, для осмотра приходили следователи Государственного бюро расследований.

Источник: сайт партии ЕС

Дословно: "Картины мировых художников за тюремной решеткой - таким перформансом открылась в Музее Гончара выставка полотен из семейной коллекции Порошенко".

Детали: На презентации присутствовали Порошенко с женой. В то же время в обед в музей приехал следователь ГБР для "осмотра произведений искусства". Однако адвокат директора музея попросил показать постановление суда, согласно которому это можно делать. Следователь не смог эго показать и покинул территорию музея.

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