Венедіктова записала відео для Порошенка

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевняє, що підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку було складено та повідомлено згідно із чинним законодавством.

Джерело: Офіс генпрокурора

Пряма мова: "10 червня було повідомлено про підозру у спосіб, передбачений КПК України та уповноваженим на це прокурором. Вчора, вкотре інформаційний простір сколихнули чергові заяви з цього приводу. Щоб уникнути будь-яких маніпуляцій, пояснюю ті аспекти, які жваво обговорюються у суспільстві".

Деталі: Венедіктова записала відео з роз’ясненням щодо процедури повідомлення про підозру Порошенку.

Щодо номерів кримінального провадження. За словами генпрокурорки, у травні 2019 року було внесено відомості до ЄРДР, за номером з останніми цифрами 753, про кримінальне правопорушення щодо призначення членів Вищої ради правосуддя, а у листопаді 2019 року до ЄРДР внесено відомості, за номером з останніми цифрами 1732 - щодо незаконного призначення першого заступника Служби зовнішньої розвідки.

За каденції колишнього генпрокурора, 3 березня 2020 року кримінальні провадження 753 (щодо призначення членів ВРП) та 1732 (щодо призначення першого заступника СЗР) було об’єднано в одне провадження, якому ЄРДРом автоматично присвоєно первинний номер з останніми цифрами 753.

В ході розслідування епізод стосовно Вищої ради правосуддя слідчим було закрито, а номер залишився незмінним - 753.

В повідомленні про підозру, яку Венедіктова підписала 10 червня, є посилання на ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу. В постанові, якою доручено повідомити про підозру, зазначено, окрім перелічених статей, також і статті 109, 367 та 382 КК України. В дорученні зазначені ст. 367 ст. ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 КК України.

За словами генпрокурорки, помилки немає. Оскільки постанова в описовій частині містить посилання на всі статті, за якими кримінальне провадження розслідувалось, у тому числі і закриті, а доручення містило кваліфікацію за конкретним епізодом, у якому винесено повідомлення про підозру.

Щодо допиту підозрюваного Порошенка 30 червня, Венедіктова каже, що він не відбувся, у зв’язку із заявленим клопотанням сторони захисту про його перенесення на наступний день. Сторона захисту просить поєднати допит та обрання запобіжного заходу в один день. Слідство, мовляв, не бачить в цьому перешкод.

Щодо обрання запобіжного заходу - судове засідання відбудеться 1 липня.

Пряма мова: "Вперше за роки незалежності України ми створюємо прецедент, який руйнує касту недоторканих. Тому, пропоную п’ятому президенту України продемонструвати співгромадянам власним прикладом повагу до закону, до створених правоохоронних органів та реформованих судів, та скористатись правом на захист у спосіб передбачений законом і доводити в суді свою невинуватість".

Що передувало: Захист Порошенка заявив, що Венедіктова сфальсифікувала постанову про вручення підозри п’ятому президенту України.

Передісторія: