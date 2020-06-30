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Венедиктова записала видео для Порошенко

Вторник, 30 июня 2020, 17:01

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверяет, что подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко было составлено и сообщено в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Офис генпрокурора

Прямая речь: "10 июня было сообщено о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины и уполномоченным на это прокурором. Вчера, в очередной раз информационное пространство всколыхнули очередные заявления по этому поводу. Чтобы избежать каких-либо манипуляций, объясняю те аспекты, которые живо обсуждаются в обществе".

Детали: Венедиктова записала видео с разъяснением относительно процедуры уведомления о подозрении Порошенко.

Относительно номеров уголовного производства. По словам генпрокурора, в мае 2019 года были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, по номеру с последними цифрами 753, об уголовном правонарушении относительно назначения членов Высшего совета правосудия, а в ноябре 2019 года в ЕРДР внесены сведения, по номеру с последними цифрами 1732 - относительно незаконного назначения первого заместителя Службы внешней разведки.

При каденции бывшего генпрокурора, 3 марта 2020 года уголовные производства 753  и 1732 были объединены в одно производство, которому ЕРДР автоматически присвоен первичный номер с последними цифрами 753.

В ходе расследования эпизод относительно Высшего совета правосудия следователем был закрыт, а номер остался неизменным - 753.

В сообщении о подозрении, которое Венедиктова подписала 10 июня, есть ссылка на ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса. В постановлении, которым поручено сообщить о подозрении, указано, кроме перечисленных статей, также и статьи 109, 367 и 382 УК Украины. В поручении указаны ст. 367 ст. ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины.

По словам генпрокурора, ошибки нет! Поскольку постановление в описательной части содержит ссылки на все статьи по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые, а поручение содержало квалификацию по конкретному эпизоду, в котором вынесено уведомление о подозрении.

Относительно допроса подозреваемого Порошенко 30 июня, Венедиктова говорит, что он не состоялся, в связи с заявленным ходатайством стороны защиты о его переносе на следующий день. Сторона защиты просит соединить допрос и избрание меры пресечения в один день. Следствие, мол, не видит в этом препятствий.

Об избрании меры пресечения - судебное заседание состоится 1 июля.

Прямая речь: "Впервые за годы независимости Украины мы создаем прецедент, который разрушает касту неприкасаемых. Поэтому, предлагаю пятому президенту Украины продемонстрировать согражданам собственным примером уважение к закону, созданным правоохранительным органам и реформированным судам, и воспользоваться правом на защиту способом, предусмотренным законом и доказывать в суде свою невиновность".

Что предшествовало: Защита Порошенко заявила, что Венедиктова сфальсифицировала постановление о вручении подозрения пятому президенту Украины.

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура сначала заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей. Затем изменила свое мнение и просила о личном обязательстве.
  • Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораПорошенко


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