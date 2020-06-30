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Новини 30 червня: відкриття кордонів ЄС, неочікуваний суперник Зеленському

Вівторок, 30 червня 2020, 21:27
Новини 30 червня: відкриття кордонів ЄС, неочікуваний суперник Зеленському

ЄС відкрив кордони для низки країн, але не для України, українці вивели б у другий тур виборів неочікуваного суперника Зеленському — актуальні новини 30 червня.

Про ЄС

Рада Європейського Союзу погодила зняття обмежень на несуттєві поїздки в ЄС для громадян 15 країн з 1 липня — України у списку немає.

Цей список держав буде переглядатися і оновлюватися кожні два тижні.

ЄС все ж дозволив країнам-членам відкрити в’їзд для окремих категорій українців.

Про опитування

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, українці вивели б у другий тур до Зеленського Юрія Бойка — про це свідчать результати опитування "Центру Разумкова".

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

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Про інші важливі новини

Якщо кількість активних хворих на 100 тисяч населення перевищить 60, карантинні обмеження посилюватимуть на рівні країни — заявив прем’єр.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні варто готуватися до другої хвилі захворювання на коронавірус.

Цирк "du Soleil" оголосив про банкрутство через закриття шоу в результаті пандемії COVID-19.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов очолить штаб "Європейської солідарності".

За добу 29 червня COVID-19 в Україні підтвердили у 706 осіб, 12 хворих померли, 88 людей одужали від коронавірусної хвороби.

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