Новини 30 червня: відкриття кордонів ЄС, неочікуваний суперник Зеленському
ЄС відкрив кордони для низки країн, але не для України, українці вивели б у другий тур виборів неочікуваного суперника Зеленському — актуальні новини 30 червня.
Про ЄС
Рада Європейського Союзу погодила зняття обмежень на несуттєві поїздки в ЄС для громадян 15 країн з 1 липня — України у списку немає.
Цей список держав буде переглядатися і оновлюватися кожні два тижні.
ЄС все ж дозволив країнам-членам відкрити в’їзд для окремих категорій українців.
Про опитування
Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, українці вивели б у другий тур до Зеленського Юрія Бойка — про це свідчать результати опитування "Центру Разумкова".
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