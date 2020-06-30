Новини 30 червня: відкриття кордонів ЄС, неочікуваний суперник Зеленському

ЄС відкрив кордони для низки країн, але не для України, українці вивели б у другий тур виборів неочікуваного суперника Зеленському — актуальні новини 30 червня.

Про ЄС

Рада Європейського Союзу погодила зняття обмежень на несуттєві поїздки в ЄС для громадян 15 країн з 1 липня — України у списку немає.

Цей список держав буде переглядатися і оновлюватися кожні два тижні.

ЄС все ж дозволив країнам-членам відкрити в’їзд для окремих категорій українців.

Про опитування

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, українці вивели б у другий тур до Зеленського Юрія Бойка — про це свідчать результати опитування "Центру Разумкова".

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