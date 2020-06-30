Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 30 июня: открытие границ ЕС, неожиданный соперник Зеленскому

Вторник, 30 июня 2020, 21:27
Новости 30 июня: открытие границ ЕС, неожиданный соперник Зеленскому

ЕС открыл границы для ряда стран, но не для Украины, украинцы вывели бы во второй тур выборов неожиданного соперника Зеленскому — актуальные новости 30 июня.

О ЕС

Совет Европейского Союза согласовал снятие ограничений на несущественные поездки в ЕС для граждан 15 стран с 1 июля — Украины в списке нет.

Этот список государств будет пересматриваться и обновляться каждые две недели.

ЕС все же разрешил странам-членам открыть въезд для отдельных категорий украинцев.

Об опросе

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, украинцы вывели бы во второй тур к Зеленскому Юрия Бойко — об этом свидетельствуют результаты опроса "Центра Разумкова".

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

Если количество активных больных на 100 тысяч населения превысит 60, карантинные ограничения будут усиливать на уровне страны — заявил премьер.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине следует готовиться ко второй волне заболевания на коронавирус.

Цирк "du Soleil" объявил о банкротстве из-за закрытия шоу в результате пандемии COVID-19.

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов возглавит штаб "Европейской солидарности".

За сутки 29 июня COVID-19 в Украине подтвердили у 706 человек, 12 больных умерли, 88 человек выздоровели от коронавирусной болезни.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Последние новости
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
Все новости...
Реклама: