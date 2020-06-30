Новости 30 июня: открытие границ ЕС, неожиданный соперник Зеленскому
ЕС открыл границы для ряда стран, но не для Украины, украинцы вывели бы во второй тур выборов неожиданного соперника Зеленскому — актуальные новости 30 июня.
О ЕС
Совет Европейского Союза согласовал снятие ограничений на несущественные поездки в ЕС для граждан 15 стран с 1 июля — Украины в списке нет.
Этот список государств будет пересматриваться и обновляться каждые две недели.
ЕС все же разрешил странам-членам открыть въезд для отдельных категорий украинцев.
Об опросе
Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, украинцы вывели бы во второй тур к Зеленскому Юрия Бойко — об этом свидетельствуют результаты опроса "Центра Разумкова".
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