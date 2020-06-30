Новости 30 июня: открытие границ ЕС, неожиданный соперник Зеленскому

ЕС открыл границы для ряда стран, но не для Украины, украинцы вывели бы во второй тур выборов неожиданного соперника Зеленскому — актуальные новости 30 июня.

О ЕС

Совет Европейского Союза согласовал снятие ограничений на несущественные поездки в ЕС для граждан 15 стран с 1 июля — Украины в списке нет.

Этот список государств будет пересматриваться и обновляться каждые две недели.

ЕС все же разрешил странам-членам открыть въезд для отдельных категорий украинцев.

Об опросе

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, украинцы вывели бы во второй тур к Зеленскому Юрия Бойко — об этом свидетельствуют результаты опроса "Центра Разумкова".

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

Если количество активных больных на 100 тысяч населения превысит 60, карантинные ограничения будут усиливать на уровне страны — заявил премьер.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине следует готовиться ко второй волне заболевания на коронавирус.

Цирк "du Soleil" объявил о банкротстве из-за закрытия шоу в результате пандемии COVID-19.

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов возглавит штаб "Европейской солидарности".

За сутки 29 июня COVID-19 в Украине подтвердили у 706 человек, 12 больных умерли, 88 человек выздоровели от коронавирусной болезни.