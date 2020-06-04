На тлі сплеску захворювання побільшало не готових до пом’якшення карантину областей

Місто Київ та 8 українських областей не готові до пом’якшення коронавірусного карантину.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я станом на 4 червня

Деталі: Згідно з даними МОЗ, не готові до послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Луганська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області та місто Київ.

Решта 16 областей України готові до пом’якшення карантинних обмежень, виходячи з інцидентності, завантаженості профільних лікарень та охоплення тестуванням.

На другому етапі можливе відновлення: роботи міського транспорту, шкіл для випускників, готелів (без ресторанів та без басейнів), ресторанів і кафе "з собою" чи на відкритому повітрі, спортивних центрів (без басейнів і саун); спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів), церковних служб (за присутності не більше 1 особи на 10 м²) тощо.

Нагадаємо: Впродовж останньої доби, 3 червня, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували 588 людям, 602 хворих одужали, 12 осіб померли від ускладнень.

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