На тлі сплеску захворювання побільшало не готових до пом’якшення карантину областей
Місто Київ та 8 українських областей не готові до пом’якшення коронавірусного карантину.
Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я станом на 4 червня
Деталі: Згідно з даними МОЗ, не готові до послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Луганська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області та місто Київ.
Решта 16 областей України готові до пом’якшення карантинних обмежень, виходячи з інцидентності, завантаженості профільних лікарень та охоплення тестуванням.
На другому етапі можливе відновлення: роботи міського транспорту, шкіл для випускників, готелів (без ресторанів та без басейнів), ресторанів і кафе "з собою" чи на відкритому повітрі, спортивних центрів (без басейнів і саун); спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів), церковних служб (за присутності не більше 1 особи на 10 м²) тощо.
Нагадаємо: Впродовж останньої доби, 3 червня, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували 588 людям, 602 хворих одужали, 12 осіб померли від ускладнень.
Передісторія:
- Карантин діє в Україні з 12 березня з різними обмеженнями через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, яку Всесвітня організація здоров’я визнала 11 березня. Кабінет міністрів передбачив 5 етапів виходу з карантину в Україні і критерії для послаблень.
- З 11 травня почався перший етап послаблення карантину.
- З 22 травня відбувся перехід на другий етап, відтоді запровадили адаптивний карантин до 22 червня (у регіонах можуть бути різні обмеження залежно від епідемічної ситуації).
- Із 1 червня більшість областей України перейшли до третього етапу послаблення карантину: можуть працювати спортивні зали та фітнес-центри, заклади освіти, поновилося пасажирське автобусне та залізничне сполучення між областями.
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що після 22 червня можуть переглянути адаптивний карантин: адаптивність, можливо, буде не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту