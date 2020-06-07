На трасі "Київ-Чоп" масштабна ДТП: 4 загиблих, рух ускладнено
Неділя, 7 червня 2020, 22:21
Внаслідок ДТП на трасі "Київ-Чоп" у Рівненському районі Рівненської області загинуло четверо осіб.
Джерело: поліція області
Дослівно: "Автопригода за участю вантажівки та трьох легковиків сталася сьогодні, сьомого червня, о 18:25 на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Вересневе.
За попередньою інформацією, загинули четверо осіб — водій та пасажири легковика "Chevrolet Aveo", водій "Audi" — травмований.
На місці події працюють слідчі, патрульні поліцейські. Рух на автодорозі ускладнено".
Довідка: Автошлях М 06 (Київ-Чоп) — автомобільний шлях міжнародного значення. Проходить територією Київської, Житомирської, Рівненської, Львівської та Закарпатської областей. Збігається із частиною Європейського автомобільного маршруту.
Українська правда