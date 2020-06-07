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На трасі "Київ-Чоп" масштабна ДТП: 4 загиблих, рух ускладнено

Неділя, 7 червня 2020, 22:21
На трасі Київ-Чоп масштабна ДТП: 4 загиблих, рух ускладнено

Внаслідок ДТП на трасі "Київ-Чоп" у Рівненському районі Рівненської області загинуло четверо осіб.

Джерело: поліція області

 

Дослівно: "Автопригода за участю вантажівки та трьох легковиків сталася сьогодні, сьомого червня, о 18:25 на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Вересневе.

За попередньою інформацією, загинули четверо осіб — водій та пасажири легковика "Chevrolet Aveo", водій "Audi" — травмований.

На місці події працюють слідчі, патрульні поліцейські. Рух на автодорозі ускладнено".

 
 

Довідка: Автошлях М 06 (Київ-Чоп) — автомобільний шлях міжнародного значення. Проходить територією Київської, Житомирської, Рівненської, Львівської та Закарпатської областей. Збігається із частиною Європейського автомобільного маршруту.

Українська правда

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Теми: ДТПРівненська область
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