На трасі "Київ-Чоп" масштабна ДТП: 4 загиблих, рух ускладнено

Внаслідок ДТП на трасі "Київ-Чоп" у Рівненському районі Рівненської області загинуло четверо осіб.

Джерело: поліція області

Дослівно: "Автопригода за участю вантажівки та трьох легковиків сталася сьогодні, сьомого червня, о 18:25 на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Вересневе.

За попередньою інформацією, загинули четверо осіб — водій та пасажири легковика "Chevrolet Aveo", водій "Audi" — травмований.

На місці події працюють слідчі, патрульні поліцейські. Рух на автодорозі ускладнено".

Довідка: Автошлях М 06 (Київ-Чоп) — автомобільний шлях міжнародного значення. Проходить територією Київської, Житомирської, Рівненської, Львівської та Закарпатської областей. Збігається із частиною Європейського автомобільного маршруту.