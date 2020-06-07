На трассе "Киев-Чоп" масштабное ДТП: 4 погибших, движение затруднено

В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" в Ровенском районе Ровенской области погибли четыре человека.

Источник: полиция области

Дословно: "Автопроисшествие с участием грузовика и трех легковушек произошло сегодня, седьмого июня, в 18:25 на автодороге "Киев-Чоп" в селе Вересневе.

По предварительной информации, погибли четыре человека – водитель и пассажиры легковушки "Chevrolet Aveo", водитель "Audi" - травмирован.

На месте происшествия работают следователи, патрульные полицейские. Движение на автодороге затруднено".

Справка: Автодорога М-06 (Киев-Чоп) – автомобильная дорога международного значения. Проходит по территории Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областей. Совпадает с частью Европейского автомобильного маршрута.