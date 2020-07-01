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Порошенко: Венедіктова боїться, зніміть з неї цей тягар

Середа, 1 липня 2020, 15:25
Порошенко: Венедіктова боїться, зніміть з неї цей тягар
фото: Михайло Палінчак

П’ятий президент Петро Порошенко під час виступу у Печерському суді, який обирав йому запобіжний захід, заявив, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова боїться за свою подальшу долю через президента Володимира Зеленського.

Джерело: виступ Порошенка на суді 1 липня

Пряма мова: "В глибині душі і пані Венедіктова погоджується з Рябошапкою, але будучи залежною від президента Зеленського, вона боїться за свою подальшу долю. Зніміть з неї цей тягар, відведіть її. Шануйте і поважайте жінку...

Я хочу звернутися до пана Зеленського і пані Венедіктової і хочу повторити тезу: "Ми вас не боїмося. Замахнулися - бийте. Не відкладайте, не бійтеся. Треба запроторити за грати - запроторюйте".

Деталі: Захист Порошенка оголосив відвід прокурорам та особисто Венедіктовій.

На думку експрезидента, Венедіктова погоджується з тезою колишнього генпрокурора Руслана Рябошапки, що підозра йому - "юридичний треш".

Порошенко закликав повернути цей "треш" назад у прокуратуру.

Він також наголосив, що 10 липня закінчується термін на розслідування справи: "З 28 травня 2019 року, отримуючи кошти з кишень платників податків, рік оця величезна група займається тим, що курам на сміх". 

Водночас, за словами нардепа Олексія Гончаренка, головуючий суддя Сергій Вовк відмовив стороні захисту у відводі групи прокурорів. 

Що було раніше: Зранку 1 липня Порошенко прибув на допит у якості підозрюваного до Державного бюро розслідувань. У відомстві повідомили, що Порошенко відмовився від показань у ДБР та не захотів брати повістки про виклики на допити на інші дати.

Після виходу з ДБР Порошенко разом із колоною своїх прихильників рушив до будівлі Печерського суду Києва, де о 14.00 продовжилося засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Прокуратура клопотала про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія:

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка
  • 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.
  • Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ПорошенкосудВенедіктоваДБРОфіс генпрокурора
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