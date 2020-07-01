Ексміністру екології Злочевському оголосили про підозру

Національне антикопруційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили колишньому міністру екології Миколі Злочевському про підозру у наданні хабара керівництву антикорупційних органів.

Джерело: пресслужби НАБУ і САП

Дослівно НАБУ: "1 липня детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили колишньому міністру екології та природних ресурсів часів президента Януковича про підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього".

Деталі: Дії Злочевського кваліфікували за ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 369 (хабар) ККУ.

Зазначається, що підозру ексміністру надіслали поштою за місцем реєстрації, до житлово-експлуатаційної організації за останнім відомим місцем проживання та засобами телефонного зв’язку, оскільки місцезнаходження експосадовця на даний час не встановлене.

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Передісторія: