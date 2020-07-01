Ексміністру екології Злочевському оголосили про підозру
Національне антикопруційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили колишньому міністру екології Миколі Злочевському про підозру у наданні хабара керівництву антикорупційних органів.
Джерело: пресслужби НАБУ і САП
Дослівно НАБУ: "1 липня детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили колишньому міністру екології та природних ресурсів часів президента Януковича про підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього".
Деталі: Дії Злочевського кваліфікували за ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 369 (хабар) ККУ.
Зазначається, що підозру ексміністру надіслали поштою за місцем реєстрації, до житлово-експлуатаційної організації за останнім відомим місцем проживання та засобами телефонного зв’язку, оскільки місцезнаходження експосадовця на даний час не встановлене.
Читайте також: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа
Передісторія:
- 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
- Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), ексміністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.
- 13 червня керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГПУ відповіли, що проводять службове розслідування по факту втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи ексміністра екології Миколи Злочевського.
- За словами директора НАБУ Артема Ситника, вимогою зловмисників було закриття провадження щодо Злочевського до 14 червня, тобто дня його народження.
- Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є Злочевський, заявила, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України.
- Наразі суд обрав запобіжні заходи для усіх трьох підозрюваних у справі щодо хабара керівництву САП і НАБУ. Екскерівницю одного з департаментів Державної фіскальної служби Олену Мазурову арештували з альтернативою застави у 120,024 млн гривень, відстороненого з посади першого заступника начальника головного управління Державної податкової служби в Києві Миколу Ільяшенка арештували на 2 місяці із альтернативою застави у 84 мільйони 80 тисяч гривень та ексдиректора з правових питань компанії Burisma Андрію Кічу арештували з можливістю внесення застави у 40,3 мільйона гривень. За Кічу внесли заставу і звільнили з-підварти.