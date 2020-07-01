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На суді над Порошенком посварилися нардепи і прокурори

Середа, 1 липня 2020, 16:30
На суді над Порошенком посварилися нардепи і прокурори
ФОТО: МИХАЙЛО ПАЛІНЧАК

Під час засідання Печерського райсуду, який обирає запобіжний захід 5-му президенту Петру Порошенку, нардепи "Євросолідарності" посварилися із прокурорами, які попросили долучити до матеріалів розслідування відомості про вплив Порошенка на нардепів партії.

Джерело: засідання суду 1 липня

Пряма мова прокурора: "Встановлено, що Порошенко Петро, будучи головою фракції політичної партії "Європейська солідарність", маючи вплив на народних депутатів політичної партії..."

Пряма мова нардепа Ірини Геращенко: "Ми незалежні депутати, це ви - шавки Венедіктової. Це приниження... За нас голосували мільйони людей. Це що таке? Ми хочемо свідчити про нашу незалежність. На нас ніхто не тисне".

Деталі: Нардепи заявили, що вони абсолюно незалежні і це неповага до виборців партії. Вони зазначили, що будуть свідчити про злочинні заяви прокурора і проситимуть внести відомості в ЄРДР.

За словами Геращенко, 27 нардепів "Євросолідарності" є абсолютно незалежними, а твердження прокурорів неправдиві. Нардепка зазначила, що слова прокурора можуть свідчити про те, що Порошенку інкримінуватимуть ще й тиск на нардепів, а це - неправда.

Геращенко попросила зафіксувати в суді заяву про злочин. Нардепи будуть просити розслідувати заангажованість прокуратури. 

Порошенко заявив, що це злочинна дія: "Це політичний вплив і дискредитація політичної сили. Втручання у політичну діяльність. Його треба відвести цього негідника і він не має права втручатися в політику". 

Що було раніше: Зранку 1 липня Порошенко прибув на допит у якості підозрюваного до Державного бюро розслідувань. У відомстві повідомили, що Порошенко відмовився від показань у ДБР та не захотів брати повістки про виклики на допити на інші дати.

Після виходу з ДБР Порошенко разом із колоною своїх прихильників рушив до будівлі Печерського суду Києва, де о 14.00 продовжилося засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Прокуратура клопотала про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Передісторія:

  • 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.
  • Порошенка підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного наказу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка
  • 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Прокуратура повідоляла, що буде клопотати про обрання для Порошенка тримання під вартою.
  • Суддя Печерського суду Києва переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ПорошенкосудВенедіктоваОфіс генпрокурораДБР
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