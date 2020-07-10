Адвокаты Порошенко: Коломойский вышел на арену – еще 4 новых дела

Офис генерального прокурора открыл еще четыре уголовных производства в отношении бывшего президента Петра Порошенко, основанием для этого стали обращения олигарха Игоря Коломойского по поводу "ПриватБанка".

Источник: адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков журналистам

Прямая речь Голованя: "При избрании меры пресечения Петру Порошенко (в деле о назначении Сергея Семочко в разведку – ред.) прокуратура фактически отказалась поддерживать свои требования и поспешно заявила о завершении досудебного расследования.

В тот же вечер генеральный прокурор Венедиктова, как обычно, выступила с видосиком, объясняя причины своего провала и рассказывая о том, что будут еще и другие уголовные производства против Петра Порошенко по заявлениям обычных людей, поступающих якобы со всей Украины.

В тот же вечер по заявлению обычного человека по фамилии Коломойский Офисом генерального прокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко.

Господин Коломойский выступил со стандартным набором – и, конечно, его заявления касаются "ПриватБанка": что якобы президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности "ПриватБанка", якобы Порошенко разглашал банковскую тайну "ПриватБанка", там и злоупотребление служебным положением, и даже легализация средств, полученных преступным путем...

Этот факт еще раз подтверждает, кто кооперируется с Офисом генерального прокурора и действующей властью в организации политически мотивированных преследований пятого президента Украины. Перспектива этих производств такая же, как была вот 8 июня в Печерском суде с попыткой избрать меру пресечения Петру Порошенко. То есть нулевая".

Прямая речь Новикоа: "До этого мы видели, что Игорь Коломойский и близкие к нему люди заинтересованы в производствах, которые касаются Порошенко, но это первый момент, когда Коломойский вышел лично на арену.

У нас наступает новый этап в развитии всех этих дел. Это прекрасно увязывается со всеми событиями вокруг отставки руководства Нацбанка Украины, с судебными процессами по поводу возвращения "ПриватБанка" под контроль Коломойского и близких к нему лиц. И это еще раз подчеркивает, насколько политическое преследование Порошенко увязано с действиями на других фронтах".

Детали: Новиков добавил, что все это происходит на фоне заявлений следователя Государственного бюро расследований Олега Корецкого о давлении в ГБР и провала дела о назначении Семочко. По словам адвоката, инициатива исходит от Офиса генпрокурора, ГБР и Офиса президента Владимира Зеленского

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