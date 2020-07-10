Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокаты Порошенко: Коломойский вышел на арену – еще 4 новых дела

Пятница, 10 июля 2020, 14:56
Адвокаты Порошенко: Коломойский вышел на арену – еще 4 новых дела

Офис генерального прокурора открыл еще четыре уголовных производства в отношении бывшего президента Петра Порошенко, основанием для этого стали обращения олигарха Игоря Коломойского по поводу "ПриватБанка".

Источник: адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков журналистам

Прямая речь Голованя: "При избрании меры пресечения Петру Порошенко (в деле о назначении Сергея Семочко в разведку – ред.) прокуратура фактически отказалась поддерживать свои требования и поспешно заявила о завершении досудебного расследования.

В тот же вечер генеральный прокурор Венедиктова, как обычно, выступила с видосиком, объясняя причины своего провала и рассказывая о том, что будут еще и другие уголовные производства против Петра Порошенко по заявлениям обычных людей, поступающих якобы со всей Украины.

В тот же вечер по заявлению обычного человека по фамилии Коломойский Офисом генерального прокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко.

Господин Коломойский выступил со стандартным набором – и, конечно, его заявления касаются "ПриватБанка": что якобы президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности "ПриватБанка", якобы Порошенко разглашал банковскую тайну "ПриватБанка", там и злоупотребление служебным положением, и даже легализация средств, полученных преступным путем...

Этот факт еще раз подтверждает, кто кооперируется с Офисом генерального прокурора и действующей властью в организации политически мотивированных преследований пятого президента Украины. Перспектива этих производств такая же, как была вот 8 июня в Печерском суде с попыткой избрать меру пресечения Петру Порошенко. То есть нулевая".

Прямая речь Новикоа: "До этого мы видели, что Игорь Коломойский и близкие к нему люди заинтересованы в производствах, которые касаются Порошенко, но это первый момент, когда Коломойский вышел лично на арену.

 У нас наступает новый этап в развитии всех этих дел. Это прекрасно увязывается со всеми событиями вокруг отставки руководства Нацбанка Украины, с судебными процессами по поводу возвращения "ПриватБанка" под контроль Коломойского и близких к нему лиц. И это еще раз подчеркивает, насколько политическое преследование Порошенко увязано с действиями на других фронтах". 

Детали: Новиков добавил, что все это происходит на фоне заявлений следователя Государственного бюро расследований Олега Корецкого о давлении в ГБР и провала дела о назначении Семочко. По словам адвоката, инициатива исходит от Офиса генпрокурора, ГБР и Офиса президента Владимира Зеленского

Предыстория:

  • 1 июля пятый президент Петр Порошенко заявлял, что против него расследуют 24 уголовных производства. Среди них и дело о вылете на Мальдивы якобы с нарушением процедуры, и многие дела по заявлениям юриста Андрея Портнова, который когда-то работал в Администрации Виктора Януковича, после чего несколько лет жил за пределами Украины.
  • 8 июля адвокат Новиков сказал, что дело против Порошенко относительно ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком" закрыли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоКоломойскийПриватбанкиОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: