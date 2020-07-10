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Новини 10 липня: привітання Путіна, нові справи проти Порошенка 

П'ятниця, 10 липня 2020, 21:29
Новини 10 липня: привітання Путіна, нові справи проти Порошенка 

Порошенко не вітав Путіна ні з чим, проти Порошенка відкрили 4 нових справи за заявами Коломойського — актуальні новини 10 липня.

Про привітання

У Кремлі заявили, що, Петро Порошенко не вітав Володимира Путіна з Днем Росії в 2014 році, а автентичність запису розмови у 2015 році підтвердити не можуть.

Про нові справи

Офіс генерального прокурора відкрив ще чотири кримінальних провадження у відношенні Порошенка, підставою для цього стали звернення Коломойського щодо націоналізації "ПриватБанку".

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Про інші важливі новини

У разі покращення епідемічної ситуації Укрзалізниця планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.

На всіх пляжах Києва не рекомендовано купатися: проводять додаткові дослідження води через виявлену кишкову паличку.

Нідерланди подадуть позов проти Росії до Європейського суду з прав людини через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Суд Туреччини дозволив змінити статусу собору Айя-Софія в Стамбулі, що відкриває шлях до його перетворення на мечеть.

За добу 9 липня в Україні підтвердили коронавірус у 819 людей, 18 хворих померло, 1016 людей одужали від COVID-19.

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