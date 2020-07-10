Новини 10 липня: привітання Путіна, нові справи проти Порошенка
Порошенко не вітав Путіна ні з чим, проти Порошенка відкрили 4 нових справи за заявами Коломойського — актуальні новини 10 липня.
Про привітання
У Кремлі заявили, що, Петро Порошенко не вітав Володимира Путіна з Днем Росії в 2014 році, а автентичність запису розмови у 2015 році підтвердити не можуть.
Про нові справи
Офіс генерального прокурора відкрив ще чотири кримінальних провадження у відношенні Порошенка, підставою для цього стали звернення Коломойського щодо націоналізації "ПриватБанку".
Про телеграм-канали Української правди
Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.
УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;
УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.
Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.
Про інші важливі новини
У разі покращення епідемічної ситуації Укрзалізниця планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.
На всіх пляжах Києва не рекомендовано купатися: проводять додаткові дослідження води через виявлену кишкову паличку.
Нідерланди подадуть позов проти Росії до Європейського суду з прав людини через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.
Суд Туреччини дозволив змінити статусу собору Айя-Софія в Стамбулі, що відкриває шлях до його перетворення на мечеть.
За добу 9 липня в Україні підтвердили коронавірус у 819 людей, 18 хворих померло, 1016 людей одужали від COVID-19.