Новини 10 липня: привітання Путіна, нові справи проти Порошенка 

Порошенко не вітав Путіна ні з чим, проти Порошенка відкрили 4 нових справи за заявами Коломойського — актуальні новини 10 липня.

Про привітання

У Кремлі заявили, що, Петро Порошенко не вітав Володимира Путіна з Днем Росії в 2014 році, а автентичність запису розмови у 2015 році підтвердити не можуть.

Про нові справи

Офіс генерального прокурора відкрив ще чотири кримінальних провадження у відношенні Порошенка, підставою для цього стали звернення Коломойського щодо націоналізації "ПриватБанку".

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