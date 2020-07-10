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Новости 10 июля: поздравления Путина, новые дела против Порошенко

Пятница, 10 июля 2020, 21:29
Новости 10 июля: поздравления Путина, новые дела против Порошенко

Порошенко не поздравлял Путина ни с чем, против Порошенко открыли 4 новых дела по заявлениям Коломойского — актуальные новости 10 июля.

О поздравлениях

В Кремле заявили, что Петр Порошенко не поздравлял Владимира Путина с Днем России в 2014 году, а аутентичность записи разговора в 2015 году подтвердить не могут.

О новых делах

Офис генерального прокурора открыл еще четыре уголовных производства в отношении Порошенко, основанием для этого стали обращения Коломойского по поводу "ПриватБанка".

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